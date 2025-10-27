कपूर खानदान का डांसिंग स्टार था IT बॉय,  70 की उम्र में बना था इंटरनेट का ज्ञानी, डिजिटल इंडिया का था सपना  

90 के दशक में भारत में जब इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, तो बहुत कम लोगों को इसके बारे में मालूम था. अगर हम आपसे कहें कि इंटरनेट की नई दुनिया में इस बॉलीवुड स्टार ने अपना खूब योगदान दिया था, तो क्या आप इस पर विश्वास कर पाएंगे? शायद नहीं. लेकिन यह सच है. उस वक्त तकरीबन 70 के इस एक्टर ने इंटरनेट टेक्नोलॉजी को ना सिर्फ अपनाया बल्कि इसके प्रति लोगों को भी जागरूक किया था. इस एक्टर का कनेक्शन कपूर खानदान से हैं और यह सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि 'जंगली' स्टार शम्मी कपूर थे.





कपूर खानदान का IT बॉय

बता दें, साल 1994 में देश में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी और देश के आधे से ज्यादा लोगों को इसके बारे में मालूम तक नहीं था. लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था आखिर यह क्या बला है, लेकिन शम्मी कपूर ने इंटरनेट और उसके इस्तेमाल को समझा और फिर लोगों को जागरूक करने की ठानी. सबसे पहले उन्होंने एप्पल मैकिंटोश डेस्कटॉप खरीदा और इंटरनेशनल डायल अप लाइन के जरिए इंटरनेट से जुड़ने वाले लोगों में शामिल हो गये. आम लोगों के लिए यह सब करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि यह इतना सस्ता नहीं था, लेकिन शम्मी कपूर की दूरदर्शिता ने उन्हें इस तकनीक की ओर खींचा. इसके बाद उन्होंने एक कम्युनिटी बनाई.





लोगों को इंटरनेट से जोड़ा

एक्टर ने लोगों को इंटरनेट से जोड़ने के लिए इंटरनेट यूजर्स कम्यूनिटी ऑफ इंडिया बनाई और वह खुद इसके चेयरमैन बने. यह लोगों के लिए एक इंटरनेट ज्ञान सेंटर बनकर काम करने लगा था. एक्टर का मानना था कि डिजिटल रूप से आगे बढ़ने के लिए लोगों का इंटरनेट से जुड़ना बहुत जरूरी है. एक्टर ने एक वेबसाइट jungle.org.in भी बनाई, जिसमें उनके पूरे परिवार की डिटेल्स हैं. इसमें कौन क्या करता है, किसकी किस में रूचि है और यहां तक कि इस वेबसाइट में कपूर खानदान की तस्वीरें भी हैं. कुल मिलाकर शम्मी कपूर इंटरनेट को लेकर बहुत गंभीर थे. उन्होंने एथिकल हैकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया नामक एक संस्था की स्थापना भी की थी.



