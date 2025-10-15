पंकज धीर के बेटे ने जब शाहरुख खान की नींदें कर दी थीं हराम, किंग खान की हो गई थी बोलती बंद

बीआर चोपड़ा के सीरियल महाभारत में कर्ण का रोल करने वाले एक्टर पंकज धीर का निधन हो गया. उन्होंने 68 साल की उम्र में आखिरी सांस ली. पंकज धीर पर्दे पर अपनी अलग एक्टिंग के लिए जाने जाते थे. वह अपनी फिल्मों के अलावा एक्टर बेटे निकितिन धीर की वजह से भी सुर्खियों में रहते थे. निकितिन धीर बॉलीवुड के शानदार कलाकारों में से एक हैं. उन्होंने बॉलीवुड के कई बड़े कलाकारों के साथ काम किया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि निकितिन धीर ने एक फिल्म में शाहरुख खान की नींद हराम कर दी थी.

ये भी पढ़ें: Pankaj Dheer: महाभारत ही नहीं बच्चों की किताबों में भी कर्ण बन दिखते थे पंकज धीर, घर-घर में यूं हुए थे मशहूर

हम बात कर रहे हैं निकितिन धीर और शाहरुख खान की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस की. इस फिल्म में निकितिन धीर ने विलेन की भूमिका अदा की थी, जिसका नाम थंगाबली था. चेन्नई एक्सप्रेस में निकितिन धीर और शाहरुख खान के साथ में कई एक्शन सीन्स थे. फिल्म के अंदर निकितिन धीर की ऐसी पर्सनालिटी दिखाई गई है, जिसे देख शाहरुख खान भी कांप जाते थे. फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस साल 2013 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म का निर्देशन रोहित शेट्टी ने किया था.

चेन्नई एक्सप्रेस में शाहरुख खान और निकितिन धीर के साथ दीपिका पादुकोण मुख्य भूमिका में थी. रिलीज से पहले इस फिल्म का काफी बजट था. यही वजह रही कि चेन्नई एक्सप्रेस साल 2013 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक है. इस फिल्म का बजट करीब 115 करोड़ रुपये था. जिसने सिनेमाघरों में 423 करोड़ रुपये की कमाई की. फिल्म में गाने भी काफी हिट रही हैं.

