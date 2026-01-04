महाभारत के कर्ण की बेटे के साथ अधूरी रह गई फिल्म, निकितन धीर बोले- कुछ कहानियां अधूरी रह जाती हैं

दूरदर्शन की 'महाभारत' में दानवीर कर्ण का किरदार निभाने वाले एक्टर पंकज धीर भले ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके 'कर्ण' के किरदार ने उन्हें अमर बना दिया है. अब अभिनेता के बेटे निकितिन धीर ने पिता के साथ बिताए पलों को याद किया है और उस फिल्म का जिक्र किया है, जिसमें दोनों ने साथ काम किया है. निकितिन धीर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो डाली है, जिसमें वे अपने पिता के साथ वैनिटी वैन में बैठे दिख रहे हैं. दोनों के चेहरे पर मुस्कान है और पंकज धीर शीशे के सामने बैठकर दोनों की फोटो क्लिक कर रहे हैं. ये फोटो पिता-बेटे दोनों के साथ में बिताए प्यारे पलों की गवाह है.

अधूरी रह गई पकंज धीर की बेटे के साथ यह फिल्म

निकितिन धीर को जब भी अपने पिता की याद आती है, वे सोशल मीडिया पर उनसे जुड़ी यादों को शेयर करते हैं. इससे पहले उन्होंने पिता के निधन पर लंबा पोस्ट लिखा था और अपने दुख को शब्दों में व्यक्त किया था. अभिनेता का कहना था कि पिता के जाने के बाद उनका परिवार बिखर चुका है, लेकिन उनके जाने के बाद अहसास हुआ कि उन्होंने कितनी इज्जत और प्यार कमाया है.

पिता के लिए बयां की दिल की बात

बता दें कि पंकज धीर का निधन कैंसर की बीमारी की वजह से हुआ था. अभिनेता ने इससे पहले एक बार कैंसर को हराकर जीवन जीना शुरू किया था, लेकिन दूसरी बार बीमारी ने उन्हें उभरने का मौका नहीं दिया. वे काफी समय से कैंसर की वजह से ही अस्पताल में भर्ती थे और 15 अक्टूबर, 2025 को उन्होंने आखिरी सांस ली.