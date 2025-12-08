विज्ञापन

Year Ender 2025: इस साल टूटे दुखों के पहाड़, कैंसर की जंग हार इस दुनिया को अलविदा कह गए ये सितारे

साल 2025 इमोशनली काफी भारी रहा है. इस साल कई एक्टर्स ने इस दुनिया को अलविदा कहा. इनमें से कुछ ऐसे थे जो कैंसर की जंग नहीं जीत सके.

साल 2025 में कैंसर की जंग हार गए ये सितारे
नई दिल्ली:

साल 2025 भारतीय मनोरंजन जगत को भावनात्मक रूप से झकझोर रख देने वाला रहा. इस साल कुछ ऐसे बड़े कलाकारों ने दुनिया को अलविदा कहा, जिनके खालीपन को भर पाना नामुमकिन है. साल 2025 बस अब खत्म होने ही वाला है इस साल को विदाई देते हुए हम उन टीवी और सिनेमा के कलाकारों के बारे में बात करेंगे, जिनका निधन कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की वजह से हुआ.

तमिल के अनुभवी और बड़े कलाकारों में शामिल सुपर गुड सुब्रमणि की कैंसर की वजह से मौत हुई थी. अप्रैल 2025 में अभिनेता को कैंसर का पता चला और ठीक एक महीने बाद, 10 मई, 2025 को उनका निधन हो गया. उन्होंने 'सरपट्टा परंबराई', 'पेरीयेरुम पेरुमल', 'महाराज', और 'पिसासु' जैसी फिल्मों में काम किया.

टीवी के मशहूर एक्टर्स में शामिल विभु राघव ने बहुत कम उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. एक्टर का निधन 2 जून, 2025 को हुआ. वे स्टेज-4 कोलन कैंसर (बड़ी आंत का कैंसर) से जूझ रहे थे और काफी समय से अपना इलाज भी करा रहे थे, लेकिन इसी साल जून के महीने में उन्होंने आखिरी सांस ली. अभिनेता का निधन 37 साल की उम्र में हुआ था.

हिंदी और मराठी टीवी सीरियल की जान रहीं प्रिया मराठे भी कम उम्र में कैंसर से जंग हार गईं और 31 अगस्त, 2025 को उनका निधन हो गया. प्रिया 'पवित्र रिश्ता', 'बड़े अच्छे लगते हैं', 'कसम से', और 'उतरन' जैसे टीवी सीरियल में नजर आई थीं. उन्होंने कई मराठी सीरियल में भी काम किया. अभिनेत्री का निधन 38 साल की उम्र में हो गया था.

रामानंद सागर के बेटे और प्रोड्यूसर प्रेम सागर का निधन भी कैंसर की वजह से ही हुआ था. वे कैंसर की वजह से ही लंबे समय से बीमार चल रहे थे और 81 साल की उम्र में निर्माता ने 31 अगस्त 2025 को दुनिया को अलविदा कह दिया है.

छोटे पर्दे पर महाभारत में कर्ण की भूमिका निभाने वाले अभिनेता पंकज धीर का निधन कैंसर की वजह से हुआ था. पहले उन्होंने कैंसर की बीमारी से निजात पा लिया था, लेकिन फिर बाद में दोबारा कैंसर के लक्षण दिखने के बाद वे बहुत बीमार हुए और 15 अक्टूबर, 2025 को उन्होंने आखिरी सांस ली. अभिनेता ने हिंदी सिनेमा की कई मशहूर फिल्मों में काम किया.
 

