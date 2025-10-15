Pankaj Dheer: महाभारत ही नहीं बच्चों की किताबों में भी कर्ण बन दिखते थे पंकज धीर, घर-घर में यूं हुए थे मशहूर

टीवी और बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता पंकज धीर (Pankaj Dheer Dies at 68) अब इस दुनिया में नहीं रहे. उनका 68 साल की उम्र में निधन हो गया है. पंकज धीर ने टीवी के चर्चित सीरियल महाभारत में कर्ण का रोल किया था, जिससे उन्हें पर्दे पर अलग पहचान मिली थी. इसके अलावा पंकज धीर ने बॉलीवुड के कई बड़े कलाकारों के साथ काम किया थी. बताया जा रहा है कि दिग्गज एक्टर कैंसर से पीड़ित थे. महाभारत सीरियल से पंकज धीर घर-घर में मशहूर हो गए थे. कुछ लोग उनके असली नाम से ज्यादा उन्हें कर्ण के नाम से जानते थे.

महाभारत में कर्ण की भूमिका निभाने के बाद पंकज धीर (Pankaj Dheer Karna Of Mahabharat) को अपार लोकप्रियता मिली. उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल पाठ्य पुस्तकों में कर्ण के संदर्भ में किया जाता है. इतना ही नहीं आईएमडीबी के अनुसार करनाल और बटार के मंदिरों में पंकज धीर की मूर्तियों की पूजा की जाती है. महाभारत के अलावा वह अर्चना पूरन सिंह के साथ टीवी सीरीज, जी हॉरर शो (1993) के पहले एपिसोड दस्तक में मुख्य भूमिका में दिखाई दिए. उन्होंने कोर्ट-रूम ड्रामा पर आधारित टीवी सीरीज कानून में एक बचाव पक्ष के वकील की भूमिका भी निभाई.

2006 में पंकज धीर ने अपने भाई सतलुज धीर के साथ मिलकर मुंबई के जोगेश्वरी में एक शूटिंग स्टूडियो, विजेज स्टूडियोज़ की स्थापना की. 2010 में, उन्होंने मुंबई में एक्टर गुफी पेंटल के साथ एक्टिंग एकेडमी खोली, जिसके संकाय प्रमुख अभिनेता गुफी पेंटल थे. पंकज धीर के बेटे निकितिन धीर भी जाने-माने एक्टर हैं. वह जोधा अकबर, दबंग 2, हाउसफुल फ्रेंचाइजी और चेन्नई एक्सप्रेस जैसी कई हिट फिल्मों में काम कर चुके हैं.

