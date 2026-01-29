विज्ञापन

सलमान खान बुरे एक्टर हैं, मुझे वो पसंद नहीं....जब भाईजान के लिए करीना कपूर ने कहे थे ये शब्द

करीना कपूर का एक पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें करीना तीनों खान्स के बारे में बात करती दिख रही हैं.

सलमान खान बुरे एक्टर हैं, मुझे वो पसंद नहीं....जब भाईजान के लिए करीना कपूर ने कहे थे ये शब्द
जब करीना कपूर ने सलमान खान के लिए कही थी ऐसी बातें
नई दिल्ली:

करीना कपूर बॉलीवुड सबसे स्टाइलिश और बिंदास एक्ट्रेस के तौर पर देखी जाती हैं. उन्होंने स्क्रीन पर भी अपने कई रंग दिखाए हैं और रियल लाइफ में भी जब बोलने पर आती हैं तो दिल खोलकर बोलती हैं और अपनी राय बेबाकी से सामने रखती हैं. आप उनके पुराने इंटरव्यू पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं. वह अपनी पसंद ना पसंद और व्यूज को बखूबी सामने लेकर आती हैं. शायद इसे ही आप असली बेबाकी कह सकते हैं. रेडिट पर उनका एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहे है. इस वीडियो में उन्होंने इंडस्ट्री के तीनों खानों को लेकर बात की थी.

किसे पसंद करती हैं करीना कपूर ?

जब करीना कपूर से पूछा गया, आपने कहा था कि आपको शाहरुख खान पर बहुत ही सॉलिड क्रश है. इस पर करीना ने कहा, मुझे उनसे बहुत ही ज्यादा प्यार है. उनके बारे में तो कुछ पूछें ही ना क्योंकि एक बार मैंने बोलना शुरू किया घंटों तक बोलती ही रहूंगी. अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान ही दो ऐसे एक्टर हैं जिन्हें मैं बहुत पसंद करती हूं. शाहरुख खान ने कुछ तो बात है जो उन्हें बहुत ही खास बनाती है. वह इस तरह का लड़का हैं जिसे हर लड़की अपने मां-बाप से मिलवाना चाहेगी.

सलमान खान को पसंद नहीं करतीं करीना!

शाहरुख खान की तारीफों के पुल बंधे तो उनसे सलमान खान को लेकर सवाल हुआ. इस पर करीना ने कहा मैं बिल्कुल भी सलमान खान फैन नहीं हूं.मैं उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती. वह बहुत ही बुरे एक्टर हैं. आमिर खान अच्छे हैं. मुझे हम हैं राही प्यार के और कयामत से कयामत तक में उनका काम बहुत पसंद आया था. हां तीनों खान्स में मुझे शाहरुख खान ज्यादा पसंद हैं. 

