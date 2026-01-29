विज्ञापन

टीवी शो में दिखाया 16 की हीरोइन और 24 के हीरो का रोमांस, भड़का दर्शकों का गुस्सा, बोले- बंद करो

Rimjhim Choti Umar Bada Safar: छोटे पर्दे के शो रिमझिम के एक इंटिमेट सीन पर फैन्स ने विवाद खड़ा कर दिया है. वजह है शो की लीड एक्ट्रेस की उम्र.

टीवी शो में दिखाया 16 की हीरोइन और 24 के हीरो का रोमांस, भड़का दर्शकों का गुस्सा, बोले- बंद करो
नाबालिग एक्ट्रेस के इंटिमेट सीन पर भड़के दर्शक
नई दिल्ली:

लीड स्टार्स के बीच उम्र के फासले को लेकर होने वाली चर्चा हमेशा ही हमारे आस-पास रही है. कभी फिल्मों में हीरो हीरोइन के एज डिफ्रेंस पर होती है. छोटे पर्दे पर भी ऐसे कंटेंट की कमी नहीं जो उम्र के हिसाब से फिट ना बैठने वाले कंटेंट की वजह से चर्चा में आ जाता है. कुछ समय पहले 'पहरेदार पिया की' नाम से एक शो पर बवाल उठा था. शो में एक बच्चे की शादी से एक बड़ी लड़की से दिखाई गई थी. कहानी आगे बढ़ने पर कुछ ऐसी सीन और बातें उठीं जो कि ऑडियंस को नागवार गुजरीं, कंट्रोवर्सी बढ़ी और आखिर में ये शो बंद हो गया. अब एक नया शो चर्चा में है. शो का नाम है रिमझिम और विवाद की वजह है 16 साल की लीड हीरोइन और 24 साल के हीरो की बीच का एक इंटिमेट सीन. रिमझिम एक टीनएजर और एक एडल्ट के बीच रोमांटिक रिश्ते पर आधारित है, जिसमें यशिका शर्मा (16) और हिमांशु अवस्थी (24) लीड रोल में हैं.

रिमझिम के किस सीन पर हुई कंट्रोवर्सी

शो का लेटेस्ट एपिसोड बुधवार, 28 जनवरी को दंगल टीवी पर टेलीकास्ट हुआ. इसमें एक सीन है जिसमें समीर (हिमांशु) रिमझिम (यशिका) के सामने अपनी शेरवानी उतारता है, उसे अपने करीब खींचता है, और जब वह देखता है कि उसकी ड्रेस की डोरी खुलने को है तो वह उसे ठीक करता है. इसके लिए वह अपनी शेरवानी उसे पहना देता है. शो में पहले एक और सीन में दोनों एक्टर एक साथ बिस्तर पर थे. इन सीन्स के साथ-साथ रिमझिम को जिस तरह स्क्रीन पर पेश किया गया वह नेटिजन्स को खास पसंद नहीं आया.

इंटरनेट पर भड़का गुस्सा

एपिसोड के क्लिप्स और स्क्रीन ग्रैब बुधवार रात को रेडिट पर शेयर किए गए. एक को इस कैप्शन के साथ शेयर किया गया: "किस दुनिया में 15 साल की लड़की के लिए ऐसे इंटिमेट सीन शूट करना ठीक है?" दूसरे ने कमेंट किया, "यह लीगल क्यों है?" कई लोगों ने सोचा कि अगर शो में ऐसे सीक्वेंस की जरूरत है तो टीवी शो एडल्ट एक्टर को कास्ट क्यों नहीं करते. "क्या देश में इस तरह का कोई काननू है जो ऐसी चीजों पर रोक लगा सकें? एक ने लिखा, मेकर्स इन रोमांटिक लीड रोल के लिए नाबालिग लड़कियों को क्यों ले रहे हैं, यह बहुत ही गंदा है." 

दूसरों ने बताया कि भारतीय टीवी शो रेगुलरी 15-18 साल की उम्र के एक्टर को अलग-अलग शो में सेक्शुअलाइज करते हैं। "छी!! नाबालिगों का सेक्शुअलाइज़ेशन बंद करो!! मैं कभी नहीं भूल सकती कि जब मैंने रीम शेख को सेहबान अजीम के साथ रोमांस करते देखा तो मैं कितनी सदमे में थी, जब वह लगभग 16 साल की थी और वह 30 से ऊपर का था" एक ने लिखा. कई कमेंट्स में यशिका के माता-पिता या गार्जियन से इस मामले में दखल देने और इसे रोकने की अपील की. शो से जुड़े एक्टर, प्रोडक्शन हाउस या चैनल ने अभी तक एपिसोड पर आए रिएक्शन पर कोई कमेंट नहीं किया है.

