शाहरुख खान को जब काजोल ने बताया था अजय देवगन से करती हैं प्यार, किंग खान का रिएक्शन देख छूटी हंसी

एक दौर ऐसा भी था जब काजोल और शाहरुख खान की जोड़ी हिट फिल्मों का नाम ही बन चुकी थी. ऐसे ही दौर में काजोल ने पहली बार अपनी मोहब्बत का इजहार, शाहरुख खान के सामने किया था.

शाहरुख खान के सामने काजोल ने सबसे पहले किया था इजहार ए मोहब्बत
नई दिल्ली:

हिंदी सिनेमा की रूमानियत से भरपूर जोड़ी की बात होगी तो सबसे पहले काजोल और शाहरुख खान की ही याद आएगी. जिनकी रोमांटिक केमिस्ट्री ने बॉलीवुड को एक से बढ़ कर एक हिट मूवी दी है. एक दौर ऐसा भी था जब काजोल और शाहरुख खान की जोड़ी हिट फिल्मों का नाम ही बन चुकी थी. ऐसे ही दौर में काजोल ने पहली बार अपनी मोहब्बत का इजहार, शाहरुख खान के सामने किया था. खुद शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में इसका खुलासा किया था. उस इंटरव्यू से जुड़ा एक पुराना वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें शाहरुख खान खुद बता रहे हैं कि काजोल की ये बात सुनकर उन्होंने किस तरह रिएक्ट किया था.

काजोल ने किया मोहब्बत का इजहार

इंस्टाग्राम पर द इडियोटिक ज्ञान नाम के एक हैंडल ने ये वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में काजोल और शाहरुख खान नजर आ रहे हैं. दोनों ही किसी टॉक शो या इंटरव्यू का हिस्सा बने दिख रहे हैं. इस वीडियो में शाहरुख खान बता रहे हैं कि एक दिन काजोल उनके पास आईं और कहा कि उन्हें कुछ कहना है. शाहरुख खान ने भी सुनने में दिलचस्पी जताई. तब काजोल ने कहा आई एम इन लव. मतलब कि वो किसी से प्यार करती हैं. ये सुनकर शाहरुख खान ने बहुत क्यूरियस होते हुए एक शब्द का सवाब पूछा, हूं. यानी कि कौन. इसके जवाब में काजोल ने अजय देवगन का नाम लिया.

ऐसा था शाहरुख खान का रिएक्शन

शाहरुख खान के इतना बताते ही काजोल जोर से हंस पड़ी. इसके बाद शाहरुख खान ने बहुत रोनी सी सूरत बनाई. उन्होंने दोंनों आंखों पर हाथ फेरते हुए ऐसा इशारा भी किया जैसे वो आंसू पोंछ रहे हों. और, उदासी भरी आवाज में कहा ओके. उनका ये रिएक्शन देखकर एक बार फिर काजोल की हंसी छूट गई. उनके साथ चैट कर रहे दोनों एंकर भी हंस पड़े.

