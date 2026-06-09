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जब इम्तियाज अली का रात के 2 बजे हो गया था किडनैप,हिंदू कॉलेज के हॉस्टल से डायरेक्टर को उठा ले गया था गिरोह

'मैं वापस आऊंगा' के डायरेक्टर इम्तियाज अली ने अपनी जिंदगी से जुड़ा हैरान कर देने वाला किस्सा शेयर किया है.

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जब इम्तियाज अली का रात के 2 बजे हो गया था किडनैप,हिंदू कॉलेज के हॉस्टल से डायरेक्टर को उठा ले गया था गिरोह
Imtiaz Ali kidnapped
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फिल्मकार इम्तियाज अली इन दिनों अपनी फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' को लेकर सुर्खियों में हैं. उनकी इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ, नसीरुद्दीन शाह, शरवरी वाघ और वेदांग रैना जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में हैं. इम्तियाज अली इस फिल्म का जोर-शोर से प्रमोशन कर रहे हैं. ऐसे में उन्होंने एनडीटीवी से खास बातचीत की. इस दौरान इम्तियाज अली ने फिल्म के अलावा अपने कॉलेज के दिनों को भी याद किया है. दिल्ली के हिंदू कॉलेज में पढ़ाई के दौरान 1993 में उन्हें एक राजनीतिक पोस्टर को लेकर किडनैप कर लिया गया था. लेकिन यह डरावनी घटना उनके लिए अच्छी साबित हुई और इससे उन्होंने कई नए दोस्त बना लिए.

भयानक हो सकती थी घटना

इम्तियाज अली ने बताया कि दिल्ली में रहने के कारण वे कॉलेज के समय काफी आक्रामक स्वभाव हुआ करते थे. उन्होंने कहा,'दिल्ली में रहने से इंसान आक्रामक हो जाता है. मेरे कॉलेज के दिनों में मैं भी बहुत आक्रामक था. लेकिन उस समय यह मेरी गलती नहीं थी.' इम्तियाज ने आगे बताया, 'जो घटना मेरे साथ हुई, वह अंत में बहुत सुंदर साबित हुई. उस घटना की वजह से मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए, जबकि वह बहुत भयानक भी हो सकती थी.' उन्होंने कहा कि उम्र बढ़ने के साथ अब उन्हें लगता है कि कभी-कभी वे जिद की वजह से कुछ कहते हैं या खुद को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं. लेकिन कुछ बातें उनके लिए बहुत जरूरी हैं, इसलिए उन्हें बिजी करना जरूरी है.

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कॉलेज की वो घटना

इम्तियाज अली ने 'अनफिल्टर्ड बाय समदिश' में अपनी कॉलेज लाइफ की यादें ताजा करते हुए बताया कि उस समय हिंदू कॉलेज में एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच काफी मुकाबला था. एक दिन किसी ने उनके हॉस्टल की दीवार पर पोस्टर चिपका दिया. इम्तियाज को लगा कि पोस्टर मेन दीवार पर चिपकाने से बिल्डिंग की खूबसूरती खराब हो रही है. उन्होंने उन लोगों से कहा कि इसे साइड वाली दीवार पर लगाएं.

रात 2 बजे हुआ किडनैप

जब इम्तियाज अली ने देखा कि पोस्टर फिर भी मेन दीवार पर चिपका दिया गया है, तो उन्होंने उसे हटाकर साइड में लगा दिया. कुछ दिन बाद रात करीब 2 बजे उनके एक हॉस्टल साथी ने आकर कहा कि भाग जाओ, वे लोग आ रहे हैं. कुछ लोग आए और उन्हें जबरन साइकिल रिक्शे में बिठाकर ले गए.इम्तियाज अली को एक सुनसान सरकारी क्वार्टर में ले जाकर एक राजनीतिक गिरोह के नेता से पूछताछ की गई. इम्तियाज ने बताया कि उनका इरादा पोस्टर हटाने का नहीं, सिर्फ जगह बदलने का था. जब नेता को सच्चाई पता चली तो उन्होंने उन्हें छोड़ दिया. नेता ने गलत जानकारी देने वाले अपने साथी को दो थप्पड़ भी जड़ दिए. उन्होंने कहा कि इस घटना ने उन्हें कई दोस्त बनाने का मौका दिया.

बात करें उनकी नई फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' की तो उन्होंने बताया है कि फिल्म में पंजाब, विभाजन का दर्द, अतीत और वर्तमान के बीच का सफर, संगीत और एक समय और दूरी को पार करने वाली प्रेम कहानी शामिल है.'मैं वापस आऊंगा' 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.
 

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