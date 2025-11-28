विज्ञापन

जब अपने बचपन के स्कूल की दीवार चूमने लगे धर्मेंद्र, इसलिए धरम पाजी को नहीं था स्कूल जाना पसंद

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं. निधन के बाद उनके पुराने वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं.

Read Time: 2 mins
Share
जब अपने बचपन के स्कूल की दीवार चूमने लगे धर्मेंद्र, इसलिए धरम पाजी को नहीं था स्कूल जाना पसंद
जब अपने बचपन के स्कूल की दीवार चूमने लगे धर्मेंद्र
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का जाना पूरी इंडस्ट्री के लिए नुकसान हैं. फैंस उनके निधन के गम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. सोशल मीडिया पर उनके पुराने वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं. धर्मेंद्र अपने इंटरव्यू में कई बार अपने गांव के बारे में बात करते नजर आते थे. धर्मेंद्र एक बार अपने गांव भी गए थे जहां पर उन्होंने वहां से जुड़ी कई बातें बताई थीं. धर्मेंद्र को स्कूल जाना पसंद नहीं था. एक बार वो अपने पुराने स्कूल गए थे जहां जाकर वो इमोशनल हो गए और एक दीवार को किस करने लगे थे.

ये भी पढ़ें: Bigg Boss 19: मालती चहर मेरी फरहाना भट्ट को लात, शो में जमकर हुआ झगड़ा, फरहाना बोली- तू गई-गुजरी है

स्कूल की दीवारों को करते थे किस

धर्मेंद्र ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि जब पार्टीशियन हुआ था तब वो 8वीं क्लास में थे. जब उसके मास्टरजी और दोस्त दूसरे देश जा रहे थे तो वो बहुत इमोशनल हो गए थे. धरम जी एक बार अपने स्कूल गए थे. जहां पर सब कुछ बदल चुका था. वो स्कूल पूरी तरह से बदल गया है बस एक पुरानी दीवार ही बची थी. उस दीवार को देखकर वो इमोशनल हो गए और उन्होंने उसे किस किया. स्कूल के अंदर जाकर उन्होंने ढेर सारी बात की. उन्होंने बताया कि मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं था क्योंकि उसी स्कूल में मेरे पिता टीचर थे और मेरे साथ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे. वो चाहते थे कि मैं प्रोफेसर बनूं लेकिन मेरे दिमाग में तो कोई और सब्जेक्ट चलते थे.

धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म

धर्मेंद्र ने अपने फिल्मी करियर में ढेर सारी फिल्मों में काम किया था. उन्होंने हर जॉनर की फिल्म में काम किया और आज भी एक्टिंग की दुनिया में एक्टिव थे. वो आखिरी बार फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में नजर आए थे. उनकी आखिरी फिल्म इक्कीस अगले महीने 25 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म में उन्होंने अगस्त्य नंदा के दादाजी का किरदार निभाया है. फैंस को धर्मेंद्र की इस फिल्म का अब बेसब्री से इंतजार है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dharmendra, Dharmendra School, Dharmendra Death, Dharmendra Prayer Meet, Actor Dharmendra
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com