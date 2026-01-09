विज्ञापन

इस तरह की महिलाओं को शादी के लायक नहीं मानते मर्द, नीना गुप्ता ने शादी को लेकर किया ये बड़ा दावा

नीना गुप्ता ने एक बार फिर समाज की पितृसत्तात्मक सोच पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि मजबूत और सेल्फ इंडिपेंडेंट महिलाओं को आज भी शादी के लायक नहीं माना जाता. साथ ही उन्होंने अपनी टूटी सगाई का दर्द भी साझा किया.

नई दिल्ली:

एक्ट्रेस नीना गुप्ता हमेशा से अपनी बेबाकी और सच बोलने के लिए जानी जाती रही हैं. चाहे उनका करियर हो या निजी जिंदगी. वो कभी समाज के रटे रटाए ढर्रे पर चलती नजर नहीं आईं. उन्होंने अपने फैसले खुद लिए और जिंदगी अपनी शर्तों पर जी है. 80 के दशक में बिना शादी मां बनने का उनका फैसला आज भी बज क्रिएट करता है. उम्र के साथ नीना गुप्ता पहले से भी ज्यादा खुले ख्यालात वाली कॉन्फिडेंट महिला में ढलती जा रही हैं. हाल ही में नीना ने शादी, फीमेल और पुरुषों की सोच पर खुलकर अपनी राय रखी है. जो एक बार फिर चर्चा में है.

शादी और वूमन पर विचार

ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे को दिए इंटरव्यू में नीना गुप्ता ने शादी और जेंडर डायनेमिक्स पर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि ज्यादातर पुरुष स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट महिलाओं से दूरी बनाना पसंद करते हैं. नीना के मुताबिक मजबूत औरत को शादी के लायक नहीं समझा जाता. ज्यादातर पुरुष ऐसी महिलाओं को पसंद नहीं करते. उन्हें बेबस और दूसरों पर निर्भर महिलाएं चाहिए होती हैं.

उन्होंने ये भी कहा कि जो महिलाएं अपने विचार रखती हैं. काम करती हैं और अपने करियर को लेकर गंभीर होती हैं. उनके साथ पुरुष कंफर्टेबल फील नहीं करते. नीना का मानना है कि उन्होंने ये भी क्लियर किया कि वो सबके बारे में नहीं बोल रहीं. लेकिन उन्होंने अधिकांश मर्दों की ऐसी ही मानसिकता देखी है.

टूटी सगाई का दर्द और सेल्फ रिस्पेक्ट

इसी बातचीत में नीना गुप्ता ने अपनी निजी जिंदगी का एक दर्दनाक किस्सा भी साझा किया. उन्होंने बताया कि वो एक बार सगाई कर चुकी थीं और शादी की पूरी तैयारी हो चुकी थी. दिल्ली में कपड़े और गहने तक खरीदे जा चुके थे.लेकिन ऐन मौके पर उस शख्स ने फोन कर शादी टालने की बात कह दी. वजह बताई साइनस ऑपरेशन. नीना ने कहा कि आज तक उन्हें असली वजह नहीं पता चली. छह महीने बाद जब वही शख्स दोबारा शादी का प्रपोजल लेकर आया तो नीना ने साफ मना कर दिया. उन्होंने कहा कि उस पल उन्होंने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को चुना.

