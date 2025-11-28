Bigg Boss 19: मालती चहर मेरी फरहाना भट्ट को लात, शो में जमकर हुआ झगड़ा, फरहाना बोली- तू गई-गुजरी है

बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में महज एक हफ्ता बाकी है और घर के अंदर तनाव चरम पर पहुंच गया है. टिकट टू फिनाले टास्क ने पहले ही बड़ा बवाल खड़ा कर दिया था, जब अशनूर कौर ने टास्क के दौरान तान्या मित्तल को थप्पड़ मार दिया था. अब एक नया प्रोमो आया है जिसमें फरहाना भट्ट और मालती चहर के बीच भयंकर झगड़ा दिखाई दे रहा है. झगड़ा शुरू हुआ एकदम छोटी-सी बात से वो था इस्तेमाल किया गया टिश्यू.

क्या हुआ

फरहाना ने मालती को ताना मारा कि उसने टिश्यू टेबल पर फेंक दिए. मालती सफाई करने आई तो फरहाना ने जानबूझकर टेबल पर अपने पैर रख दिए. गुस्से में मालती ने फरहाना की टांग पर लात मारी और टेबल हिला दी. इसके बाद दोनों के बीच गंदी-गंदी गालियां और तीखी बहस शुरू हो गई. फरहाना ने धमकी दी, “ऐसे लात मारेगी तो घर से बाहर निकाल दूंगी.” मालती भड़क गई और बोली, “जो सड़क पर रहते हैं, वो भी तुझसे अच्छे हैं. पता नहीं तू यहां क्या कर रही है. मैं टेबल साफ कर रही थी, तूने जानबूझकर पैर रखे.” जवाब में फरहाना ने कहा, “तू तो उनसे भी गई-गुजरी है.”

फैंस क्या बोले

सोशल मीडिया पर लोग बंट गए हैं. कुछ मालती के साथ हैं और कह रहे हैं कि फरहाना ने पहले उकसाया. कुछ यूजर्स मालती को फिजिकल वायलेंस के लिए घर से बाहर करने की माँग कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “मालती ने पैर हटाने को कहा था, फरहाना ने प्रोवोक किया. गो मालती!” दूसरे ने लिखा, “इसे निकालो, फिजिकल वायलेंस किया.” इसी टास्क में गौरव खन्ना विजेता बने और सीजन के पहले फाइनलिस्ट साथ ही आखिरी कप्तान बने. लेकिन उनकी अशनूर कौर और प्रणीत मोरे से दोस्ती में दरार आ गई है. अशनूर और प्रणीत गौरव पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने खेल में उन्हें गलत साबित करवाया. बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले 7 दिसंबर को है.