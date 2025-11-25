जब धर्मेंद्र ने अमिताभ बच्चन के सामने पढ़ी थी शायरी 'महान मां की ममता हूं मैं...', वाह-वाह कर तालियां बजाते रह गए थे बिग बी

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र ये दुनिया छोड़कर जा चुके हैं मगर वो आज भी अपने फैंस की यादों में बसे हुए हैं. फैंस उन्हें बहुत याद कर रहे हैं. वो सोशल मीडिया पर उनके पुराने वीडियो शेयर कर रहे हैं जिसमें एक्टर कभी अपनी फिल्मों के पुराने किस्से सुनाते नजर आ रहे हैं तो कभी कुछ एक बार धर्मेंद्र का नया अंदाज देखने को मिला था. बहुत ही कम लोगों को पता है कि धर्मेंद्र बहुत अच्छा लिखते भी थे. धर्मेंद्र एक बार अमिताभ बच्चन के क्विज रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति में गए थे. जहां पर अमिताभ बच्चन ने धर्मेंद्र की तारीफ करते हुए बताया था कि एक्टर को लिखने का भी शौक है. जिसके बाद उन्होंने अपना लिखा हुआ कुछ सुनाया था.

There are some who command respect. Some who inspire love. And a rare few who do both. #DharmendraDeol you are one of a kind. Om Shanti 🙏 pic.twitter.com/y2iiHc4qtx — Gayatri Vasudeva Yadav (@GayatriPVYadav) November 24, 2025

धर्मेंद्र लिखते भी थे

वायरल हो रहे वीडियो में अमिताभ बच्चन कहते हैं- देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि धर्मेंद्रजी एक बहुत अच्छे कलाकार, उम्दा इंसान लेकिन ये लिखते बहुत अच्छा हैं. हम चाहते हैं धरमजी कुछ आपका लिखा हुआ सुनने को मिल जाए. उसके बाद धरमजी कहते हैं कि मैं ये बताना चाहता हूं धर्मेंद्र क्या है और वो क्या चाहता है, धर्मेंद्र आप सभी के लिए क्या महसूस करता है ये बताना चाहता हूं. वो कहते हैं- मन्नतों की मुराद, मालिक की देन की मेहर का एक वरदान होता है. महान मां की ममता, अजीम बाप की शफकत का अजीमुसान एहसान हूं मैं.इंसानियत का पुजारी, छोटों का लाड-प्यार का, बड़ों का आदर सम्मान हूं मैं. दुनिया सारी बन जाए एक कुनबा, एकता की हसरतों का अरमान हूं मैं.नेकी मेरी शक्ति है, किसी बल से मैं डरता नहीं, ऐसा आत्मसम्मान हूं मैं. मोहब्बत है खुदा और खुदा है मोहब्बत. खुदा की मोहब्बत का एक फरमान हूं मैं.

धर्मेंद्र की ये बात सुनकर हर कोई उनकी तारीफ करते नहीं रुकता है. अमिताभ बच्चन के साथ पूरी ऑडियंस भी उनके लिए तालियां बजाने लगती है.धर्मेंद्र का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.