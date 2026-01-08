जिस शराब की खातिर कभी किया था कत्ल, आज उसी से कमा रहा 800 करोड़! कहां है जेसिका लाल मर्डर केस का आरोपी?

कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं होतीं, बल्कि पूरे सिस्टम की सच्चाई सामने ले आती हैं. जेसिका लाल मर्डर केस भी ऐसा ही मामला था, जिसने देशभर में लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया. 29 अप्रैल 1999 की रात दिल्ली के महरौली इलाके में स्थित हाई-प्रोफाइल रेस्टोरेंट Tamarind Court में एक प्राइवेट पार्टी चल रही थी. जेसिका लाल, जो पेशे से मॉडल थीं, उस पार्टी में बारमेड के तौर पर काम कर रही थीं. रात करीब 12 बजे शराब खत्म हो गई और बार बंद कर दिया गया.

इसी दौरान मनु शर्मा (असल नाम सिद्धार्थ वशिष्ठ), जो हरियाणा के प्रभावशाली कांग्रेसी नेता वेणोद शर्मा का बेटा था, अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचा. उसने जेसिका से जबरदस्ती शराब परोसने को कहा. जेसिका ने मना कर दिया. आरोप है कि गुस्से में मनु शर्मा ने पहले हवा में गोली चलाई और फिर जेसिका के सिर में गोली मार दी. जेसिका को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

जब पैसे और ताकत ने इंसाफ रोकने की कोशिश की

3 अगस्त 1999 को मनु शर्मा और अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई. लेकिन 2001 में ट्रायल के दौरान कई अहम गवाह पलट गए. फरवरी 2006 में ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में मनु शर्मा को बरी कर दिया. इस फैसले ने देश को झकझोर दिया. दिल्ली समेत कई शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए. मीडिया, आम जनता और सामाजिक संगठनों के दबाव के बाद मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा. दिसंबर 2006 में हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटते हुए मनु शर्मा को उम्रकैद की सजा सुनाई. यह फैसला जनता की आवाज की जीत माना गया.

'नो वन किल्ड जेसिका' और सिस्टम पर सवाल

2011 में आई फिल्म No One Killed Jessica ने इस केस को फिर से चर्चा में ला दिया. रानी मुखर्जी और विद्या बालन की दमदार एक्टिंग ने फिल्म को यादगार बना दिया. यह फिल्म आज भी बताती है कि कैसे सत्ता, पैसा और सिस्टम मिलकर इंसाफ को दबाने की कोशिश करते हैं.

आज कहां है मनु शर्मा?

करीब 15 साल जेल में रहने के बाद मनु शर्मा को 2020 में अच्छे आचरण के आधार पर रिहा कर दिया गया. जेल से बाहर आने के बाद उसने अपना नाम बदलकर सिद्धार्थ शर्मा रख लिया. आज वह Piccadilly Agro Industries के तहत डिस्टिलरी बिजनेस चला रहा है. उसकी सिंगल माल्ट व्हिस्की ब्रांड Indri भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली इंडियन सिंगल माल्ट बन चुकी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक FY2025 में Indri से कंपनी ने 800 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की.

क्यों आज भी अहम है जेसिका लाल केस?

जेसिका लाल मर्डर केस आज भी याद दिलाता है कि अगर जनता आवाज उठाए, तो ताकतवर से ताकतवर इंसान भी कानून से नहीं बच सकता. यह केस भारतीय लोकतंत्र, मीडिया और जनता की सामूहिक ताकत की सबसे बड़ी मिसालों में से एक है.