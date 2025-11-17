विज्ञापन

जब धर्मेंद्र हेमा मालिनी की त्याग को लेकर हो गए थे इमोशनल, तुमने दूसरों के लिए अपनी खुशी की बलि चढ़ा दी...

धर्मेंद्र की फिल्मों में आने से पहले ही साल 1954 में प्रकाश कौर से  शादी हो चुकी थी और साल 1980 में उन्होंने हेमा मालिनी से धर्म बदलकर शादी रचाई थी.

Read Time: 3 mins
Share
जब धर्मेंद्र हेमा मालिनी की त्याग को लेकर हो गए थे इमोशनल, तुमने दूसरों के लिए अपनी खुशी की बलि चढ़ा दी...
जब धर्मेंद्र ने दूसरी पत्नी हेमा मालिनी की तारीफ की थी
नई दिल्ली:

हिंदी सिनेमा के हीमैन धर्मेंद्र इन दिनों खूब चर्चा में हैं. हाल ही में उनकी मौत की अफवाह फैली थी, जिससे पूरे देश में हड़कंप मच गया था. फिलहाल एक्टर घर पर हैं और फैमिली के बीच आराम कर रहे हैं. धर्मेंद्र की मौत की अफवाह से पूरा परिवार परेशान नजर आया और इसके लिए ऐसी झूठी खबर फैलाने वालों पर गुस्सा जाहिर किया. हेमा मालिनी, सनी देओल और ईशा देओल ने बारी-बारी से झूठी खबर फैलाने वालों को तगड़ी फटकार लगाई थी. धर्मेंद्र अपनी पहली फैमिली के साथ हैं और वहीं, हेमा मालिनी भी समय-समय अपने पति का हालचाल जान रही हैं. धर्मेंद्र ने कई बार इस बारे में बताया है कि हेमा ने एक नहीं बल्कि कई बार अपनी भावनाओं को लेकर कंप्रोमाइज किया है.

पत्नी हेमा पर धर्मेंद्र ने क्या कहा?

धर्मेंद्र अपनी दोनों पत्नी से बहुत प्यार करते हैं. दोनों के लिए ही उनका प्यार बराबर है. दूसरी पत्नी हेमा मालिनी से वह कितना प्यार करते हैं, इसका जिक्र वह कई बार कर चुके हैं. एक बार तो एक्टर ने पत्नी हेमा के त्याग के बारे में भी बताया था. धर्मेंद्र ने कहा था, 'हेमा तुम मेरी फीलिंग्स जानना चाहती हो, या फिर तुमसे जुड़े लोग तुम्हारे प्रति मेरी फीलिंग्स जानना चाहते हैं? फिल्म जीना इसी का नाम है के सेट पर धर्मेंद्र ने कहा था, मुझे लगता है कि मेरा दिल आंखों में बसा है, जो बहुत कुछ साफ-साफ बयां करती हैं. एक्टर ने आगे कहा था कि वह फिल्म इंडस्ट्री में इतने सालों से काम कर रहे हैं, कई एक्ट्रेस संग काम किया, लेकिन कभी भी हेमा से खूबसूरत नहीं देखी.

'तुमने भावनाओं की बलि चढ़ी दी'

धर्मेंद्र ने पत्नी हेमा के लिए आगे कहा, 'तुमने कई हिट फिल्मों से इंडस्ट्री पर राज किया, कई शानदार फिल्में दीं, तुम सौम्यता की मूरत हो, तुमने कभी कोई डिमांड नहीं की, तुमने आज तक किसी को कोई चोट नहीं पहुंचाई, मैं बहुत भावुक हूं इसलिए कहूंगा, तुमने दूसरों के लिए बहुत त्याग दिया, अपने आसपास के लोगों को बहुत प्यार दिया और सम्मान दिया, तुमने एक नहीं कई बार अपनी भावनाओं की बलि चढ़ा दी. आपको बता दें, धर्मेंद्र की फिल्मों में आने से पहले ही साल 1954 में प्रकाश कौर से  शादी हो चुकी थी और साल 1980 में उन्होंने हेमा मालिनी से धर्म बदलकर शादी रचाई थी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dharmendra, Hema Malini, Dharmendra Hema Malini Age Difference, Dharmendra Hema Malini Dance Video, Dharmendra Hema Malini Facts
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com