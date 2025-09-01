जब बॉक्स ऑफिस पर धर्मेंद्र ने दी थी एक साल में 9 हिट फिल्में, इसी वजह से शोले में मिली थी सबसे ज्यादा फीस

बॉलीवुड के 'हीमैन' धर्मेंद्र का नाम हिंदी सिनेमा के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है. 70 के दशक में उन्होंने अपनी एक्टिंग और जबरदस्त स्टारडम से फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया. शोले मूवी में उनका किरदार खासतौर से याद किया जाता है. और, ये बात भी भुलाई नहीं जा सकती कि इस मूवी में वो सबसे ज्यादा फीस हासिल करने वाले स्टार थे. लेकिन ये मौका भी उन्हें बस यूं ही नहीं मिल गया था. धर्मेंद्र को सबसे ज्यादा फीस देने के पीछे भी खास वजह थी. धर्मेंद्र ने एक साल में वो कर दिखाया था. जो हर एक्टर नहीं कर सकता.

एक साल में कर दिखाया ये कारनामा

शोले मूवी से पहले धर्मेंद्र ने साल 1973 में एक ही साल में बैक टू बैक 9 हिट फिल्में दी थीं. धर्मेंद्र ने लगातार ‘लोफर', ‘फागुन', ‘कीमत', ‘कहानी किस्मत की', ‘जुगनू', ‘झील के उस पार', ‘ज्वार भाटा', ‘यादों की बारात' और ‘ब्लैकमेल' जैसी फिल्मों में काम किया. हैरानी की बात ये है कि ये सभी फिल्में एक ही साल में रिलीज हुईं और बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रहीं. इस दौर में धर्मेंद्र का नाम ही सफलता की गारंटी माना जाता था. उनकी फिल्मों को देखने के लिए दर्शक टिकट खिड़की पर लंबी लंबी कतारें लगाते थे. धर्मेंद्र का यही क्रेज उन्हें मेकर्स की पहली पसंद बनाता था.

‘शोले' में सबसे ज्यादा फीस पाने वाले स्टार बने धर्मेंद्र

फिल्म ‘शोले' (1975) भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी क्लासिक मानी जाती है. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, हेमा मालिनी, जया भादुरी और अमजद खान जैसे बड़े सितारे थे. लेकिन फीस के मामले में धर्मेंद्र सब पर भारी पड़े. एक साल में 9 हिट फिल्मों के बाद उनकी पॉपुलैरिटी और स्टारडम इतनी ऊंचाई पर था कि ‘शोले' में उन्हें सबसे ज्यादा रकम दी गई.

धर्मेंद्र का स्टारडम

धर्मेंद्र अपने जमाने के चॉकलेटी हीरो भी कहलाते थे और साथ ही एक्शन हीरो के तौर पर भी उनकी बड़ी पहचान थी. रोमांस से लेकर कॉमेडी और एक्शन, हर अंदाज में उन्होंने दर्शकों का दिल जीता. यही वजह रही कि 70 के दशक में धर्मेंद्र की मांग सबसे ज्यादा थी और निर्माता-निर्देशक उनकी तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते थे.