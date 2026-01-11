सलमान खान की जिंदगी में कौन है सुख? इतने साल तक जिसे छिपाया अब दिखाई उसकी तस्वीर

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने कुछ लेटेस्ट तस्वीरों से सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. हलचल इसलिए क्योंकि इतने लंबे इंतजार के बाद उन्होंने फाइनली दिखा दिया है कि उनकी जिंदगी का 'सुख' कौन है. जी बिल्कु सलमान ने संडे 11 जनवरी को शाम करीब 6 बजे दो तस्वीरों के साथ दिखा दिया कि कौन है जो उनकी जिंदगी में एक खास जगह रखता है. दोनों ही तस्वीरें में सलमान सुख के साथ पोज करते दिखे. एक में उन्होंने सुख के कंधे पर हाथ रखा हुआ था तो वहीं दूसरी तस्वीर में सुख को बाहों में भरे बैठे नजर आए. सलमान के लुक की बात करें तो शॉर्ट्स, सैंडो और सिर पर बंडाना बांधे सलमान काफी हैंडसम लग रहे थे वहीं इससे उलट सुख काफी क्यूट नजर आ रहे हैं.

कौन है सलमान का सुख?

तस्वीरें देख लीजिए सलमान का सुख कोई इंसान नहीं बल्कि एक फर बेबी यानी एक पेट डॉग है. सलमान ने सुख के साथ इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, मेरा सुख. दबंग खान की इन तस्वीरों को फैन्स की तरफ से खूब प्यार मिला. ज्यादातर लोग दिल वाले आइकन के साथ प्यार लुटाते नजर आए तो वहीं एक फैन ने सलमान को शेर बताया. वहीं एक ने उन्हें किंग ऑफ बॉलीवुड कहा.

वर्कफ्रंट पर क्या है सीन?

काम के मोर्चे पर देखें तो सलमान भाई अपनी आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान को लेकर बिजी हैं. वहीं इस फिल्म के बाद वह अपनी एक हिट फिल्म के सीक्वल पर फोकस करेंगे. ये सीक्वल है किक-2. सलमान खान से जुड़े सोर्सेज ने एनडीटीवी को कनफर्म किया था कि बैटल ऑफ गलवान के बाद सलमान भाई का पूरा ध्यान केवल किक-2 पर होगा. बता दें कि किक साल 2014 में आई थी. उस वक्त 139 करोड़ के बजट में बनी किक ने बॉक्स ऑफिस पर 403 करोड़ का बिजनेस किया था.