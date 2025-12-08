विज्ञापन

हेमा मालिनी के लिए जब धर्मेंद्र ने किया था कुछ ऐसा, डायरेक्टर-एक्टर सब गए थे घबरा

धर्मेंद्र 'शोले' के सेट पर जब हेमा मालिनी को इंप्रेस करने के लिए टंकी पर चढ गए थे, कुछ ऐसा था 'बसंती' का रिएक्शन. 

हेमा मालिनी के लिए जब धर्मेंद्र ने किया था कुछ ऐसा, डायरेक्टर-एक्टर सब गए थे घबरा
शोले के सेट पर टंकी पर चढ़ गए थे धर्मेंद्र
नई दिल्ली:

1975 में रिलीज हुई फिल्म 'शोले' जय और वीरू की सच्ची दोस्ती को दिखाती है. फिल्म पर्दे पर सुपरहिट साबित हुई और 12 दिसंबर को 4के वर्जन के साथ रिलीज हो रही है. इसी फिल्म के सेट पर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के ऑनस्क्रीन और ऑफस्क्रीन प्यार की शुरुआत भी हुई थी. धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी के लिए ही वीरू का किरदार निभाया था. लेकिन क्या आप जानते हैं कि शूटिंग के दौरान भी धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी को इम्प्रेस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी. फिल्म 'शोले' का ऑइकॉनिक टंकी वाला सीन हर किसी के दिलों में आज भी जिंदा है. टंकी पर चढ़कर वीरू ने बसंती से अपने प्यार का इजहार किया था, लेकिन शूटिंग से पहले उसी टंकी के जरिए धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी को इम्प्रेस करने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त हेमा मालिनी पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था. 

इस बात का खुलासा शोले में अहमद का किरदार निभाने वाले सचिन पिलगांवकर ने किया था. फिल्म शोले से जुड़ी पुरानी यादों को ताजा करते हुए सचिन पिलगांवकर ने पुराने इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म शोले की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र की यही कोशिश थी कि वे बस हेमा मालिनी को किसी तरह इम्प्रेस कर दें. किस्सा सुनाते हुए उन्होंने कहा कि सेट पर शूटिंग के लिए बड़ी और ऊंची टंकी बनाई गई और वो टंकी असली नहीं थी, उसे आर्ट डायरेक्टर ने बनाया था और वो मजबूत भी नहीं थी.

सचिन पिलगांवकर ने बताया कि सिर्फ हेमा को इंप्रेस करने के लिए वे टंकी पर चढ़ गए और रेलिंग को क्रॉस कर खड़े हो गए. ये देख कर रमेश सिप्पी घबरा गए और "धरमजी-धरमजी" चिल्लाने लगे, लेकिन उन्होंने कहा, "अरे कुछ नहीं होगा।" ये सब हेमा मालिनी देख रही थीं और उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं थे. मैंने हेमा से कहा कि ये बहुत खतरनाक है, तो उन्होंने बिना एक्सप्रेशन के सिर्फ इतना कहा, "हां, खतरनाक है." मतलब उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था.

बताया ये भी जाता है कि हेमा मालिनी के साथ ज्यादा समय बिताने के लिए वे शोले के सेट पर बार-बार सीन को रीटेक करवाते थे. फिल्म में बसंती के आम तोड़ने वाले सीन के समय भी कुछ ऐसा ही हुआ था और धर्मेंद्र ने सीन को परफेक्ट बनाने के बहाने से कई बार रीटेक लिया था. भले ही आज धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके फैंस उनकी फिल्मों के जरिए हमेशा उन्हें याद करते रहेंगे. अभिनेता का जन्म 8 दिसंबर को हुआ था. 

Dharmendra, Hema Malini, Dharmendra Wife, Dharmendra 2nd Wife, Sholay, Hema Malini Instagram
