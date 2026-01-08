Dhurandhar Box Office Collection Day 35: नहीं थम रही धुरंधर की रफ्तार, 35वें दिन की कमाई चौंकाने वाली

विज्ञापन

नई दिल्ली:

Dhurandhar Box Office Collection Day 35: रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर अपनी रिलीज के 35 दिनों बाद भी बॉक्स ऑफिस पर मजबूती से टिकी हुई है. यह एक्शन थ्रिलर फिल्म, जो 5 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में आई थी, अब तक भारत में नेट कलेक्शन के मामले में कई रिकॉर्ड तोड़ चुकी है. रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर माधवन, सारा अर्जुन और राकेश बेदी की इस फिल्म को दर्शकों का मनोरंजन करते हुए सिनेमाघरों में एक महीने से ज्यादा हो चुका है.

ये भी पढ़ें: धुरंधर के अक्षय खन्ना ने खोला अपनी डाइट का राज, नहीं करते कभी नाश्ता, जरूर लेते हैं इतने घंटे की नींद

धुरंधर के 35वें दिन की कमाई 

पांचवें गुरुवार यानी 35वें दिन (8 जनवरी 2026) को धुरंधर ने भारत में सभी भाषाओं में अनुमानित ₹3.14 करोड़ का कलेक्शन किया. यह आंकड़ा लाइव अपडेट्स पर आधारित है और शाम तक के शोज को शामिल करता है. दिन की हिंदी ऑक्यूपेंसी मात्र 10.12% रही, जिसमें सुबह के शोज में 6.24%, दोपहर में 11.60% और शाम के शोज में 12.51% दर्शक पहुंचे. नाइट शोज की ऑक्यूपेंसी जीरो रही. प्रमुख शहरों जैसे मुंबई, दिल्ली-एनसीआर, लखनऊ, जयपुर और बेंगलुरु में फिल्म अभी भी कुछ स्क्रीन्स पर चल रही है, लेकिन पांचवें हफ्ते में गिरावट साफ दिख रही है.

34वें दिन का कलेक्शन

इससे एक दिन पहले, यानी 34वें दिन (5वें बुधवार, 7 जनवरी 2026) को फिल्म ने ₹4.25 करोड़ कमाए थे. उस दिन हिंदी ऑक्यूपेंसी 10.69% थी, जो 35वें दिन से थोड़ी बेहतर थी. 34वें दिन की कमाई में करीब 10-11% की गिरावट दर्ज की गई थी, जो वीकडेज के सामान्य ट्रेंड को दर्शाती है. दोनों दिनों को मिलाकर, फिल्म की पांचवें हफ्ते की शुरुआत स्थिर लेकिन धीमी रही.

1200 करोड़ के पार धुरंधर

35 दिनों के बाद धुरंधर का भारत नेट कुल कलेक्शन ₹789.14 करोड़ के करीब पहुंच गया है. यह फिल्म अब तक की सबसे ज्यादा कमाने वाली हिंदी फिल्म बन चुकी है और वर्ल्डवाइड ग्रॉस में भी 1200 करोड़ के पार है. दर्शकों का प्यार और सकारात्मक वर्ड ऑफ माउथ इसके लंबे रन का मुख्य कारण है, हालांकि नई रिलीज और वीकडेज के कारण अब कमाई में कमी आनी स्वाभाविक है. आने वाले दिनों में फिल्म 800 करोड़ का आंकड़ा पार करने की दहलीज पर है.

