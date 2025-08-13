जॉनी लीवर की पत्नी की 10 अनदेखी तस्वीरें, 7वीं वाली को देख कहेंगे- हीरोइन से कम नहीं

जॉनी लीवर, भारतीय सिनेमा के मशहूर कॉमेडी अभिनेता, अपने अभिनय और कॉमेडी से दर्शकों का दिल जीत चुके हैं. उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण शख्सियत हैं उनकी पत्नी, सुजाता लीवर, जिनके साथ उन्होंने 41 साल का लंबा और मजबूत वैवाहिक जीवन साझा किया है. सुजाता और जॉनी की शादी 1984 में हुई थी, और यह जोड़ा अपनी सादगी और आपसी समझ के लिए जाना जाता है. हाल ही में, इस जोड़े ने अपनी 41वीं शादी की सालगिरह मनाई, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं.

सुजाता लीवर एक गृहिणी हैं और उन्होंने हमेशा जॉनी के करियर को समर्थन दिया. जॉनी ने कई इंटरव्यू में बताया कि सुजाता उनके जीवन की ताकत रही हैं, जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया.

इस कपल के दो बच्चे हैं जेमी लीवर और जेसी लीवर. जेमी एक स्टैंड-अप कॉमेडियन और अभिनेत्री हैं, जिन्होंने हाउसफुल 4 और कूली नंबर 1 जैसी फिल्मों में काम किया है, जबकि जेसी भी बॉलीवुड में अपनी जगह बना रहे हैं.

सुजाता लीवर ने हमेशा अपने परिवार को प्राथमिकता दी और सार्वजनिक जीवन से दूरी बनाए रखी. इसके बावजूद, उनकी सादगी और जॉनी के प्रति समर्पण ने उन्हें प्रशंसकों के बीच सम्मान दिलाया.

जॉनी, जिनका असली नाम जॉन प्रकाश राव जनुमला है, ने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है, और सुजाता ने उनके इस सफर में हर कदम पर साथ निभाया. हाल ही में तलाक और गुजारा भत्ते से जुड़ी अफवाहें सामने आईं, लेकिन ऐसी कोई पुष्ट खबर नहीं है. जॉनी और सुजाता का रिश्ता आज भी प्रेरणादायक बना हुआ है.