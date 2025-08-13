विज्ञापन

जॉनी लीवर की पत्नी की 10 अनदेखी तस्वीरें, 7वीं वाली को देख कहेंगे- हीरोइन से कम नहीं

जॉनी लीवर, भारतीय सिनेमा के मशहूर कॉमेडी अभिनेता, अपने अभिनय और कॉमेडी से दर्शकों का दिल जीत चुके हैं. उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण शख्सियत हैं उनकी पत्नी, सुजाता लीवर, जिनके साथ उन्होंने 41 साल का लंबा और मजबूत वैवाहिक जीवन साझा किया है.

Read Time: 2 mins
Share
जॉनी लीवर की पत्नी की 10 अनदेखी तस्वीरें, 7वीं वाली को देख कहेंगे- हीरोइन से कम नहीं
जॉनी लीवर की पत्नी सुजाता लीवर: जीवन और रिश्ते की खास बातें
नई दिल्ली:

जॉनी लीवर, भारतीय सिनेमा के मशहूर कॉमेडी अभिनेता, अपने अभिनय और कॉमेडी से दर्शकों का दिल जीत चुके हैं. उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण शख्सियत हैं उनकी पत्नी, सुजाता लीवर, जिनके साथ उन्होंने 41 साल का लंबा और मजबूत वैवाहिक जीवन साझा किया है. सुजाता और जॉनी की शादी 1984 में हुई थी, और यह जोड़ा अपनी सादगी और आपसी समझ के लिए जाना जाता है. हाल ही में, इस जोड़े ने अपनी 41वीं शादी की सालगिरह मनाई, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं.

ये भी पढ़ें: गब्बर की वजह से चमकी इस एक्टर की किस्मत, शोले में काम ना करने के बावजूद बढ़ गई फीस

Latest and Breaking News on NDTV
Latest and Breaking News on NDTV

सुजाता लीवर एक गृहिणी हैं और उन्होंने हमेशा जॉनी के करियर को समर्थन दिया. जॉनी ने कई इंटरव्यू में बताया कि सुजाता उनके जीवन की ताकत रही हैं, जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया.

Latest and Breaking News on NDTV
Latest and Breaking News on NDTV
Latest and Breaking News on NDTV

इस कपल के दो बच्चे हैं जेमी लीवर और जेसी लीवर. जेमी एक स्टैंड-अप कॉमेडियन और अभिनेत्री हैं, जिन्होंने हाउसफुल 4 और कूली नंबर 1 जैसी फिल्मों में काम किया है, जबकि जेसी भी बॉलीवुड में अपनी जगह बना रहे हैं.

Latest and Breaking News on NDTV
Latest and Breaking News on NDTV

सुजाता लीवर ने हमेशा अपने परिवार को प्राथमिकता दी और सार्वजनिक जीवन से दूरी बनाए रखी. इसके बावजूद, उनकी सादगी और जॉनी के प्रति समर्पण ने उन्हें प्रशंसकों के बीच सम्मान दिलाया. 

Latest and Breaking News on NDTV
Latest and Breaking News on NDTV

जॉनी, जिनका असली नाम जॉन प्रकाश राव जनुमला है, ने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है, और सुजाता ने उनके इस सफर में हर कदम पर साथ निभाया. हाल ही में तलाक और गुजारा भत्ते से जुड़ी अफवाहें सामने आईं, लेकिन ऐसी कोई पुष्ट खबर नहीं है. जॉनी और सुजाता का रिश्ता आज भी प्रेरणादायक बना हुआ है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Johnny Lever, Sujatha Lever, Johnny Lever Wife 10 Photos, Johnny Lever Wife Photos, Johnny Lever Photos
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com