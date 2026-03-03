राजपाल यादव की एक बात ने सोनू सूद की अच्छाई पर फेर दिया पानी, KRK ने सोनू की मदद को बताया स्टंट

राजपाल यादव नाम पिछले एक महीने से चर्चा में है. पहले राजपाल यादव का सरेंडर उसके बाद उनकी लिए लगी मदद की लाइन कुल मिलाकर कोई ऐसा दूसरा मार्केट में आ ही नहीं पाया जो राजपाल यादव की लाइमलाइट लूट पाया हो. राजपाल यादव जेल गए तो एक ओपीनियन बना कि शायद उन्हें फाइनेंशियल मदद की जरूरत है. फिर क्या था इंसानियत के फरिश्ते का टैग हासिल कर चुके सोनू सूद सबसे पहले आगे आए. राजपाल यादव को काम ऑफर किया. एडवांस पेमेंट दी और दूसरे मेकर्स से भी अपील की कि एक अच्छे आर्टिस्ट को इस तरह सपोर्ट किया जाए. सोनू सूद की इस पहल के बाद कई लोग राजपाल यादव की मदद के लिए आगे आए लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सोनू सूद बड़ी गलती कर बैठे.

राजपाल यादव की मदद कर सोनू सूद ने की बड़ी गलती?

शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि सोनू सूद जिस तरह से सभी की मदद के लिए आगे आते आए हैं उसी तरह राजपाल यादव के लिए भी आए लेकिन जब से राजपाल यादव जेल से बाहर आकर मुंबई लौटे हैं पूरी तस्वीर ही बदल गई है. राजपाल यादव ने सोनू सूद पर ही तंज कस दिया. राजपाल यादव का कहना था कि उन्हें सोनू सूद से चार गुना ज्यादा काम मिलता है और अभी उनके पास कई प्रोजेक्ट हैं.

राजपाल ने कहा, आप ये गलतफहमी दूर कर लें कि मुझे काम नहीं मिल रहा. कॉमेडी स्टार के इस रिएक्शन और तल्खी ने लोगों को हैरान कर दिया. इस बीच केआरके ने इसे एक अलग ही रंग दे दिया. केआरके ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर सोनू सूद की पहल को स्टंट बता दिया.

Rajpal Yadav Slams Sonu Sood's 'Give Him Work' stunt. He said:- "I get 4 Times More Work than you. I have Lots Of Work right now. Toh Aap Ye Galatfahmi Door Karle, “Ki Mujhe Kaam Nahi Mil raha”!

Bro @SonuSood Khush ho ab?😁🤪 — KRK (@kamaalrkhan) March 3, 2026

केआरके ने लिखा, राजपाल यादव ने सोनू सूद के 'एक्टर को काम दें' स्टंट को लताड़ लगाई है. उन्होंने कहा, मुझे तुमसे 4 गुना ज्यादा काम मिलता है. तो आप ये गलतफहमी दूर करलें कि मुझे काम नहीं मिल रहा है. इतना लिखते हुए केआरके ने सोनू सूद को टैग किया और सवाल पूछा खुश हो अब? इसके साथ दो लाफ्टर इमोजी लगा दिए. केआरके की ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. अब कुछ लोग सोनू सूद का साथ दे रहे हैं तो वहीं कुछ राजपाल यादव को सपोर्ट कर रहे हैं. एक ने लिखा, तभी कहते हैं भलाई का जमाना नहीं है. एक ने कमेंट किया, सोनू सूद मेरी मदद करते तो मैं कभी ऐसा नहीं करता. एक यूजर ने लिखा, सोनू सूद फ्री में क्रेडिट लेता रहता है.

