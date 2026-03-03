विज्ञापन
WAR Update

राजपाल यादव की एक बात ने सोनू सूद की अच्छाई पर फेर दिया पानी, KRK ने सोनू की मदद को बताया स्टंट

राजपाल यादव ने सोनू सूद पर कमेंट कर एक अलग ही चर्चा शुरू कर दी है. ऐसे में कुछ लोग उन्हीं पर सवाल उठा रहे हैं तो कुछ लोगों को सोनू सूद की नियत पर शक हो गया.

Read Time: 3 mins
Share
राजपाल यादव की एक बात ने सोनू सूद की अच्छाई पर फेर दिया पानी, KRK ने सोनू की मदद को बताया स्टंट
राजपाल यादव और सोनू सूद विवाद पर क्या बोले केआरके?
Social Media
नई दिल्ली:

राजपाल यादव नाम पिछले एक महीने से चर्चा में है. पहले राजपाल यादव का सरेंडर उसके बाद उनकी लिए लगी मदद की लाइन कुल मिलाकर कोई ऐसा दूसरा मार्केट में आ ही नहीं पाया जो राजपाल यादव की लाइमलाइट लूट पाया हो. राजपाल यादव जेल गए तो एक ओपीनियन बना कि शायद उन्हें फाइनेंशियल मदद की जरूरत है. फिर क्या था इंसानियत के फरिश्ते का टैग हासिल कर चुके सोनू सूद सबसे पहले आगे आए. राजपाल यादव को काम ऑफर किया. एडवांस पेमेंट दी और दूसरे मेकर्स से भी अपील की कि एक अच्छे आर्टिस्ट को इस तरह सपोर्ट किया जाए. सोनू सूद की इस पहल के बाद कई लोग राजपाल यादव की मदद के लिए आगे आए लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सोनू सूद बड़ी गलती कर बैठे. 

यह भी पढ़ें: राजपाल यादव ने सबसे पहले मदद को आगे आए सोनू सूद को सुनाई खरी खोटी- बोले- कृपया गलतफहमी दूर करें

राजपाल यादव की मदद कर सोनू सूद ने की बड़ी गलती?

शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि सोनू सूद जिस तरह से सभी की मदद के लिए आगे आते आए हैं उसी तरह राजपाल यादव के लिए भी आए लेकिन जब से राजपाल यादव जेल से बाहर आकर मुंबई लौटे हैं पूरी तस्वीर ही बदल गई है. राजपाल यादव ने सोनू सूद पर ही तंज कस दिया. राजपाल यादव का कहना था कि उन्हें सोनू सूद से चार गुना ज्यादा काम मिलता है और अभी उनके पास कई प्रोजेक्ट हैं.

यह भी पढ़ें: सनी लियोनी की बेटी 10 साल की उम्र में बनी मां-बाप का सहारा, शुरू किया खुद का बिजनेस, बेटों को हो रही कमाऊ बहन से जलन?

राजपाल ने कहा, आप ये गलतफहमी दूर कर लें कि मुझे काम नहीं मिल रहा. कॉमेडी स्टार के इस रिएक्शन और तल्खी ने लोगों को हैरान कर दिया. इस बीच केआरके ने इसे एक अलग ही रंग दे दिया. केआरके ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर सोनू सूद की पहल को स्टंट बता दिया.

केआरके ने लिखा, राजपाल यादव ने सोनू सूद के 'एक्टर को काम दें' स्टंट को लताड़ लगाई है. उन्होंने कहा, मुझे तुमसे 4 गुना ज्यादा काम मिलता है. तो आप ये गलतफहमी दूर करलें कि मुझे काम नहीं मिल रहा है. इतना लिखते हुए केआरके ने सोनू सूद को टैग किया और सवाल पूछा खुश हो अब? इसके साथ दो लाफ्टर इमोजी लगा दिए. केआरके की ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. अब कुछ लोग सोनू सूद का साथ दे रहे हैं तो वहीं कुछ राजपाल यादव को सपोर्ट कर रहे हैं. एक ने लिखा, तभी कहते हैं भलाई का जमाना नहीं है. एक ने कमेंट किया, सोनू सूद मेरी मदद करते तो मैं कभी ऐसा नहीं करता. एक यूजर ने लिखा, सोनू सूद फ्री में क्रेडिट लेता रहता है.

यह भी पढ़ें: दुबई में फंसी सिंगर की 6 साल की बेटी का दिल चीरने वाला मैसेज, पापा आप परेशान मत हो कुछ हुआ तो मैं...

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rajpal Yadav, Sonu Sood, Rajpal Yadav On Sonu Sood, Rajpal Yadav Upcoming Movies, Rajpal Yadav Bail Hearing
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com