जब स्टेज पर एक साथ दिखी थीं ऐश्वर्या और करिश्मा, सादगी और खूबसूरती पर फिदा हुए फैंस, 25 साल पुराना वीडियो वायरल

वीडियो में अवार्ड फंक्शन की स्टेज पर ऐश्वर्या राय और करिश्मा कपूर को देखा जा रहा है. ऐश्वर्या राय ने ब्लू सीक्वेंस ड्रेस पहनी हुई है तो वहीं, करिश्मा को बंद गले के काले रंग के कॉस्ट्यूम में देखा जा रहा है.

जब स्टेज पर एक साथ दिखी थीं ऐश्वर्या राय और करिश्मा कपूर
नई दिल्ली:

बॉलीवुड में शुरुआत से ही एक्ट्रेस ने ग्लैमर का तड़का लगाया है. एक्ट्रेस की खूबसूरती किसी फिल्म में कम और अवार्ड फंक्शन और इवेंट में ज्यादा नजर आती है. जब भी कोई अवार्ड फंक्शन या इवेंट होता है, तो एक्ट्रेस अपनी खूबसूरती का जलवा दिखाती नजर आती हैं. आज बॉलीवुड एक्ट्रेस की खूबसूरती का ग्लैमर रीविलिंग ड्रेस तक सीमित हो गया है और एक जमाना था, जब एक्ट्रेस सिर से पांव तक खूबसूरत ड्रेस में सजी होती थी. पहले दौर में खूबसूरती के साथ-साथ एक्ट्रेस की सादगी भी नजर आती थी. तकरीबन 25 साल से ज्यादा पुराने इस वीडियो को ही देखिए, जिसमें ऐश्वर्या राय और करिश्मा कपूर ने स्टेज पर अपनी सुंदरता से सबका मन मोह लिया था.

ऐश्वर्या और करिश्मा का वीडियो

इस वीडियो में अवार्ड फंक्शन की स्टेज पर ऐश्वर्या राय और करिश्मा कपूर को देखा जा रहा है. ऐश्वर्या राय ने ब्लू सीक्वेंस ड्रेस पहनी हुई है तो वहीं, करिश्मा को बंद गले के काले रंग के कॉस्ट्यूम में देखा जा रहा है. खूबसूरती में दोनों ही एक्ट्रेस का जवाब नहीं. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो पर लोग दोनों ही एक्ट्रेस की खूबसूरती के साथ-साथ सादगी की भी तारीफ कर रहे हैं. इस वीडियो में ऐश्वर्या ने करण जौहर के पिता हीरू जोहर को फिल्म कुछ-कुछ होता है के लिए अवार्ड दिया है. शाहरुख खान,काजोल और रानी मुखर्जी स्टारर फिल्म कुछ-कुछ होता है साल 1998 में रिलीज हुई थी.
 

खूबसूरती देख फैंस हुई दीवाने

इस वीडियो पर यूजर्स ऐश और करिश्मा दोनों की ही खूबसूरती की तारीफ कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि करिश्मा ज्यादा क्यूट दिख रही हैं, तो किसी ने कहा है कि ऐश्वर्या राय की खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं हैं. ऐश्वर्या राय और करिश्मा में एक चीज कॉमन है. दोनों का ही रिश्ता अभिषेक बच्चन से रहा है, लेकिन करिश्मा कपूर से सगाई टूटने के बाद अभिषेक बच्चन की लाइफ में ऐश्वर्या राय ने दस्तक दी थी. करिश्मा की शादी साल 2003 में दिल्ली बेस्ड संजय कपूर से हुई थी, जिनकी मौजूदा साल में आकस्मिक मौत गई. वहीं, ऐश्वर्या पति अभिषेक बच्चन संग खुशी-खुशी लाइफ जी रही है.


 

