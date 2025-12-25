विज्ञापन

करिश्मा कपूर के लिए बॉलीवुड में आना था मुश्किल, पिता रणधीर कपूर भी हो गए थे खिलाफ, करीना कपूर ने किया खुलासा!

करीना कपूर खान ने बताया कि 1991 में करिश्मा कपूर के डेब्यू से पहले उन्हें कपूर फैमिली में काफी विरोध का सामना करना पड़ा. इसमें उनके पिता रणधीर कपूर भी शामिल थे. 

90 के दशक में करिश्मा कपूर ने किया बॉलीवुड पर राज

90 का वो दशक जब करिश्मा कपूर ने बॉलीवुड में एंट्री ली और कुछ ही सालों में अपनी बैक टू बैक हिट फिल्मों राजा बाबू, अंदाज अपना अपना और कुली नंबर वन के जरिए बॉक्स ऑफिस पर राज किया. वहीं वह दशक का जाना पहचाना नाम मिल गईं. उन्हें यश चोपड़ा की दिल तो पागल है के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला. तो वहीं नेशनल अवॉर्ड भी हासिल किया. हालांकि अन्य एक्ट्रेसेस के मुकाबले करिश्मा कपूर की बॉलीवुड जर्नी काफी आसान थी क्योंकि वह बॉलीवड के जाने माने कपूर खानदान से आती थीं. लेकिन बावजूद इसके उनकी जिंदगी में और भी चुनौतियां थीं, जो कि उनके बॉलीवुड डेब्यू से पहले आईं. 

करिश्मा कपूर के डेब्यू पर लोगों ने कहा- कपूर फैमिली की लड़कियां फिल्मों में काम नहीं करती

करिश्मा कपूर की छोटी बहन करीना कपूर खान का एक पुरानी वीडियो क्लिप वायरल हुआ, जिसमें वह बताती हैं कि करीना कपूर की मां बबीता कपूर ने बेटी करिश्मा कपूर के बॉलीवुड डेब्यू में उनका साथ दिया. करीना कहती हैं, जब करिश्मा कपूर हीरोइन बनना चाहती थीं तो कई लोगोंने कहा कि कपूर फैमिली की लड़कियां फिल्मों में काम नहीं करती. तो मेरी मां बबीता कपूर ने करिश्मा से कहा, किसने कहा मेरी बेटियां बेटों से कम हैं? उन्होंने मेरे पिता (रणधीर कपूर) को बुलाया और कहा लोलो (करिश्मा कपूर) हीरोइन बनना चाहती है. वह हैरान थे. लेकिन उन्होंने उन्हें पूरी तरह सपोर्ट किया और कहा कि अगर करिश्मा करना चाहती है तो यह कपूर फैमिली में पहली बार होगा. देखते हैं क्या होता है लेकिन तुम जो भी करो दिल से करो. पैशन से करो और डेडिकेशन से करो. 

करिश्मा कपूर के खिलाफ हो गए थे रणधीर कपूर

करीना कपूर ने कहा कि करिश्मा कपूर के शुरूआती दिनों में सक्सेस पाना आसान नहीं था. जबकि वह जाने माने परिवार से आती थीं. उन्होंने कहा, कई लोग यह नहीं जानते लेकिन करिश्मा ने कुछ जगहों पर स्क्रीन टेस्ट दिया और रिजेक्ट भी हुई. कई लोगों ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया. पापा भी एक प्वॉइंट पर सपोर्ट देने से पीछे हट गए. यह बहुत लंबी कहानी है. लेकिन शॉर्ट में कहें तो जब मेरे पापा ने करिश्मा को स्क्रीन पर देखा और उनके टैलेंट और पैशन को देखा तो वह रो गए. उन्होंने लोलो को गले लगाया और कहा तुम मेरी बेटी नहीं हो तुम मेरा बेटा हो और जिसने भी कहा तुम बड़ी स्टार नहीं बन सकती.और करिश्मा ने दुनिया को दिखा दिया कि वह क्या कर सकती है. मेरे हिसाब से वह बॉलीवुड की शाश्वत दिवा हैं.”

संजय कपूर के प्रॉपर्टी विवाद में फंसी करिश्मा कपूर

गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों से करिश्मा कपूर काफी मुश्किल समय से गुजर रही हैं. दरअसल, उनके एक्स हस्बैंड संजय कपूर के निधन के बाद 30 हजार करोड़ की संपत्ति के मामले में करीना कपूर के बच्चों और संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव के बीच विवाद चल रहा है और मामला कोर्ट तक पहुंच गया है. वहीं संजय कपूर की बहन मंदिरा कपूर स्मिथ ने हाल ही में विक्की लालवानी को दिए इंटरव्यू में बताया कि संजय और करिश्मा की शादी टूटने में प्रिया ने अहम भूमिका निभाई. 

