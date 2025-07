War 2 Trailer: वॉर 2 का 25 कनेक्शन आया सामने, जानें ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के लिए क्यों खास है ये नंबर

War 2 Trailer: यशराज फिल्म्स अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'वॉर 2' के साथ दर्शकों के लिए शानदार सिनेमाई अनुभव लाने की तैयारी कर रहा है. इस ब्लॉकबस्टर स्पाय यूनिवर्स फिल्म में पहली बार ऋतिक रोशन और एनटीआर की जोड़ी एक साथ नजर आएगी, जिसे निर्माता आदित्य चोपड़ा ने एक ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में पेश किया है. फिल्म का निर्देशन अयान मुखर्जी कर रहे हैं, और यह 14 अगस्त 2025 को हिंदी, तेलुगु और तमिल भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस मेगा-प्रोजेक्ट में कियारा आडवाणी मुख्य अभिनेत्री की भूमिका में हैं.

2025 में, भारतीय सिनेमा के दो दिग्गज सितारे, ऋतिक रोशन और एनटीआर, अपने फिल्मी करियर के 25 साल पूरे कर रहे हैं. इस खास मौके को सेलिब्रेट करने के लिए यशराज फिल्म्स ने 25 जुलाई 2025 को ‘वॉर 2' का ट्रेलर लॉन्च करने की घोषणा की है. यशराज फिल्म्स ने हाल ही में एक स्पेशल सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी, जिसमें लिखा, '2025 में, भारतीय सिनेमा के दो आइकॉन्स अपने शानदार करियर के 25 साल पूरे कर रहे हैं. इस ऐतिहासिक अवसर को मनाने के लिए, हम 25 जुलाई को ‘वॉर 2' का ट्रेलर लॉन्च कर रहे हैं. तैयार हो जाइए सिनेमा के दो टाइटन्स के टकराव के लिए!'

ANNOUNCEMENT: #WAR2 trailer out on July 25th.#War2 is set to release in Hindi, Telugu & Tamil on August 14th in cinemas worldwide! @iHrithik | @tarak9999 | @advani_kiara | #AyanMukerji | #YRFSpyUniverse pic.twitter.com/PmWtPQSuTC