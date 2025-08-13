War 2 के विक्रम भी हैं ऋतिक रोशन के फैन, बोले- जब मैंने 'कहो ना प्यार है देखी' थी, तो मैं पागल हो गया...

मैन ऑफ द मासेस कहलाने वाले एनटीआर अब 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही War 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस फिल्म में एनटीआर का सामना ऋतिक रोशन से होगा, एक धांसू टकराव! एनटीआर का कहना है कि दर्शक जल्द ही थिएटर में वॉर 2 का असली पागलपन देखेंगे. एनटीआर ने कहा, 'वॉर 2 पागलपन बनने वाली है. फिल्म बहुत ही शानदार बनी है. आप 14 अगस्त को यह दीवानगी देखेंगे. मेरा और ऋतिक रोशन गुरु का करियर लगभग एक ही समय शुरू हुआ था. जब मैंने बहुत साल पहले कहो ना प्यार है देखी थी, तो मैं पागल हो गया था. वह देश के सबसे बेहतरीन डांसर्स में से एक हैं. मेरी जर्नी उनकी प्रशंसा से शुरू हुई थी. इतने साल बाद मुझे उनके साथ एक्ट और डांस करने का मौका मिला,'

एनटीआर का मानना है कि War 2 सिर्फ उनका बॉलीवुड डेब्यू नहीं है, बल्कि यह ऋतिक रोशन का भी तेलुगु सिनेमा में आना है, क्योंकि फिल्म के तेलुगु वर्जन में ऋतिक रोशन खुद की ही डबिंग कर रहे हैं. उन्होंने कहा, 'यह फिल्म सिर्फ एनटीआर के हिंदी सिनेमा में जाने की नहीं है, बल्कि असल में ऋतिक सर के तेलुगु सिनेमा में आने की है. मेरे परिवार, फैन्स और सभी शुभचिंतकों का आशीर्वाद और प्यार ही मुझे यहां तक लाया है.'

War 2 ट्रेलर

War 2 यश राज फिल्म्स के मशहूर वाईआरएफ स्पाय यूनिवर्स की छठी फिल्म है. फिल्म का निर्देशन अयान मुखर्जी ने किया है. फिल्म में ऋतिक और एनटीआर के अलावा कियारा आडवाणी और आशुतोष राणा भी नजर आएंगे.

