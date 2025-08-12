विज्ञापन

War 2 में कियारा आडवाणी के इस सीन पर चली कैंची, फिल्म को सेंसर बोर्ड ने दिया ये सर्टिफिकेट

अयान मुखर्जी के डायरेक्शन में बनी 'वॉर 2' अब दो घंटे 52 मिनट लंबी है. फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है. उम्मीद है कि यह बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करेगी.

WAR 2 पर सेंसर की कैंची
नई दिल्ली:

वाईआरएफ की 'वॉर 2' को सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) से यू/ए 16+ सर्टिफिकेट मिला है. बोर्ड ने इस स्पाई ड्रामा को मामूली कट और बदलावों के साथ पास कर दिया है, जिसमें कियारा आडवाणी के बिकिनी सीन में नौ सेकंड का कट भी शामिल है. फिल्म से जुड़े सोर्स की मानें तो ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की इस फिल्म की ड्यूरेशन पहले के 179.49 मिनट से बदलकर 171.44 मिनट कर दी गई है. बोर्ड ने आडवाणी के बिकिनी शॉट में नौ सेकंड के कट का सजेशन दिया है जो कि 'आवन जावन' गाने से लिया गया है.

सोर्स ने कहा, "सेंसर बोर्ड ने वॉर 2 से कियारा आडवाणी के सेंशुअल सीन्स को 50 पर्सेंट तक कम करने को कहा है. उनके बिकिनी शॉट के नौ सेकंड हटा दिए गए हैं, जो कि ऋतिक रोशन के साथ आवन जावन गाने से लिए गए हैं." दूसरे बदलावों में "इनअप्रोप्रिएट रेफरेंस" वाले 6 सीन म्यूट करना शामिल है. सोर्स ने बताया, "बोर्ड के मुताबिक एक अश्लील लाइन में बदलाव किया गया है और दो सेकंड का एक इशारा हटा दिया गया है."

हालांकि, बोर्ड ने एक्शन सीन में किसी भी तरह के बदलाव या कटौती की सिफारिश नहीं की. सोर्स ने आगे कहा, "मेकर्स ने ज्यादा सटीक कहानी कहने के लिए रनटाइम को पहले के 179.49 मिनट से घटाकर 171.44 मिनट कर दिया है."

अयान मुखर्जी के डायरेक्शन में बनी 'वॉर 2' अब दो घंटे 52 मिनट लंबी है. फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है. उम्मीद है कि यह बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करेगी और इसकी बिक्री से पहले ही अच्छी कमाई हो जाएगी. यह फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है और इसका सीधा मुकाबला रजनीकांत की 'कुली' से है.

