विज्ञापन

ऋतिक रोशन की खाने की थाली देखी तो मुंह का स्वाद हो जाएगा दोगुना, आप भी बन जाएंगे 'ग्रीक गॉड'

51 साल की उम्र में भी ऋतिक रोशन बेहद फिट दिखते हैं. लेकिन क्या आपको यह पता है कि इस फिटनेस के पीछे एक्टर की कड़ी मेहनत और डाइट प्लान शामिल है.

Read Time: 2 mins
Share
ऋतिक रोशन की खाने की थाली देखी तो मुंह का स्वाद हो जाएगा दोगुना, आप भी बन जाएंगे 'ग्रीक गॉड'
ऋतिक रोशन की खाने की थाली देखी तो मुंह का स्वाद हो जाएगा दोगुना
नई दिल्ली:

ऋतिक रोशन सिनेमा के सुपरस्टार कहे जाते हैं. बात चाहें उनकी एक्टिंग की हो, डांस की हो या फिटनेस की हो, वह अपने हर एक अंदाज से फैंस को इंप्रेस करते रहते हैं. 51 साल की उम्र में भी वह बेहद फिट दिखते हैं. लेकिन क्या आपको यह पता है कि इस फिटनेस के पीछे एक्टर की कड़ी मेहनत और डाइट प्लान शामिल है. अपनी डाइट की एक झलक ऋतिक ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर फैंस के साथ शेयर की है.

ऋतिक रोशन ने शेयर की अपनी डाइट

ऋतिक रोशन ने इंस्टाग्राम पर दो तस्वीरें शेयर की हैं. तस्वीरों में ऋतिक ने अपनी प्लेट शेयर की है, जिसमें अपनी खाने की चीजें दिख रही हैं. पहली तस्वीर में एक प्लेट है, जिसमें ब्रोकली, स्प्राउट्स, गाजर, टमाटर और भी कई खाने की चीजें नजर आ रही हैं. एक्टर के प्लेट में दिख रही ये चीजें न्यूट्रीशन से भरपूर हैं, जो पेट तो भरती हैं लेकिन फैट नहीं बढ़ाती. दूसरी तस्वीर में चुकंदर और केला दिखाई दे रहा है.

ऋतिक रोशन ने इंस्टाग्राम पर खाने की प्लेट की दो तस्वीरों को शेयर किया और साथ ही कैप्शन में लिखा, 'कम खाओ, ज्यादा प्यार करो.' इसके साथ ही ऋतिक ने आगे लिखा कि हमेशा अपनी खाने वाली प्लेट को बड़ा दिखाओ.

ऋतिक रोशन का वर्कफ्रंट

बता दें कि ऋतिक रोशन को आखिरी बार फिल्म 'वॉर 2' में देखा गया था. इस फिल्म में ऋतिक के साथ साउथ स्टार जूनियर एनटीआर भी नजर आए थे. वह अपनी अपकमिंग फिल्म 'कृष 4' में एक्टिंग और डायरेक्शन दोनों करेंगे.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Hrithik Roshan, Hrithik Roshan Diet, Hrithik Roshan Diet And Exercise, Hrithik Roshan Diet Plan, Hrithik Roshan Diet Regime
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com