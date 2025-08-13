विज्ञापन

Coolie Box Office Day 1: रिकॉर्ड बनाने को तैयार रजनीकांत, पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर तूफान बनी कूली

Coolie Box Office Day 1: रजनीकांत की बहुप्रतीक्षित फिल्म कूली की रिलीज का उत्साह चरम पर है. लोकेश कनगराज के निर्देशन में बनी यह फिल्म 14 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और पहले ही दिन से रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी में है.

Read Time: 2 mins
Share
Coolie Box Office Day 1: रिकॉर्ड बनाने को तैयार रजनीकांत, पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर तूफान बनी कूली
Coolie Box Office Collection Day 1: रिकॉर्ड बनाने को तैयार रजनीकांत की कूली
नई दिल्ली:

Coolie Box Office Collection 1: रजनीकांत की बहुप्रतीक्षित फिल्म कूली की रिलीज का उत्साह चरम पर है. लोकेश कनगराज के निर्देशन में बनी यह फिल्म 14 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और पहले ही दिन से रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी में है. वॉर 2 के साथ क्लैश के बावजूद, कूली की प्री-सेल्स ने सभी को हैरान कर दिया है. यह फिल्म रजनीकांत के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग हो सकती है और तमिल सिनेमा के लिए इतिहास रच सकती है, जो लियो के 66 करोड़ के पहले दिन के कलेक्शन को भी पीछे छोड़ सकती है.

सहेली के घर में अपना पालतू सांप खो बैठी ये एक्ट्रेस, डर के मारे बुरा हुआ हाल

कूली की घोषणा के समय से ही यह ब्लॉकबस्टर लग रही थी. रजनीकांत और लोकेश कनगराज की जोड़ी सिनेप्रेमियों के लिए खास है, और इसने तमिलनाडु के बाहर भी जबरदस्त उत्साह पैदा किया है. लोकेश का निर्देशन अपने आप में एक ब्रांड है. तेलुगु बाजार में रजनीकांत की लोकप्रियता पहले से थी, लेकिन नागार्जुन के खलनायक किरदार ने उत्साह को दोगुना कर दिया. हिंदी दर्शकों के लिए आमिर खान की मौजूदगी आकर्षण का केंद्र है, जबकि कन्नड़ बाजार में उपेंद्र ने फिल्म को और मजबूती दी.

फिल्म की प्री-सेल्स ने 100 करोड़ रुपये को पार कर लिया है, जिसमें विदेशों में भी शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है. पहले दिन भारत में 63-67 करोड़ रुपये का कलेक्शन होने की उम्मीद है, जिसमें तमिलनाडु से 26-27 करोड़ और तेलुगु राज्यों से 17 करोड़ रुपये का योगदान होगा. कर्नाटक, केरल और अन्य क्षेत्र बाकी राशि जोड़ेंगे. कूली रजनीकांत की 2018 की फिल्म 2.0 (60.25 करोड़) को पीछे छोड़कर उनकी सबसे बड़ी ओपनिंग बन सकती है. अगर दर्शकों का रिस्पॉन्स सकारात्मक रहा, तो यह तमिल सिनेमा का सबसे बड़ा ओपनर बन सकता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Coolie, Coolie Box Office Collection, Coolie Box Office Day 1 Prediction, Coolie Box Office Collection Estimate, Coolie Box Office Collection Day 1
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com