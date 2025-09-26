साउथ सिनेमा का सच आया सामने, इस इंडस्ट्री में पिछले 9 महीने में रिलीज हुई 205 फिल्में, सफल फिल्मों का नंबर कर देगा हैरान

साउथ इंडियन सिनेमा लगातार शो बिज पर अपनी धाक जमाता जा रहा है. एक दौर था जब सोशल मीडिया पर साउथ इंडियन सिनेमा के एक एक सीन को शेयर कर उनका मजाक बनाया जाता था. लेकिन बाहुबली जैसी मूवी के पूरी दुनिया में हिट होने के बाद इस इंडस्ट्री के प्रति सोच बदली. उसके बाद से साउथ इंडियन मूवीज का कंटेंट लोगों के बीच देखा भी जाने लगा और पसंद भी किया जाने लगा है. खास बात ये है कि साउथ इंडियन सिनेमा में दोनों तरह की मूवीज बड़ी संख्या में बनती है. जिसमें बड़े स्टार्स और बिग बजट की मूवी होने के साथ साथ छोटे छोटे बैनर्स और स्टार्स की मूवी भी रिलीज होती हैं. जिसकी वजह से मूवीज की संख्या काफी ज्यादा होती है. पर, क्या सभी साउथ इंडियन मूवीज हिट होती हैं.

तमिल सिनेमा का सच

तमिल फिल्मों के जानकार जी धनंजयन ने इस बारे में एक ट्वीट किया है. जिसमें तमिल सिनेमा से जुडी कड़वी हकीकत बताई है. इस ट्वीट के मुताबिक इस साल जनवरी से सितंबर तक 205 तमिल फिल्म रिलीज हुई. जिसमें से सितंबर में ही 25 फिल्में रिलीज हुई हैं. उन्होंने पिछले साल के भी नंबर बताए हैं. जिसके मुताबिक जनवरी से सितंबर तक 179 मूवीज रिलीज हुईं. उन्होंने दावा किया है कि 205 में से केवल 20 ही मूवीज हिट रहीं. यानी कि कुल मूवीज का दस परसेंट. जी धनंजयन ने लिखा है कि हर साल एक के बाद एक फिल्में रिलीज होती हैं. लोग सोचते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री और फिल्म बनाना सोने की खान से कम नहीं है. उन्हें समझ लेना चाहिए कि ये आसान काम नहीं है.

कौन हैं जी धनंजयन

जी धनंजयन तमिल फिल्मों से काफी समय से जुड़े हुए हैं. वो फिल्म प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर, ऑर्थर और फिल्म एजुकेटर भी हैं. जो तमिल, तेलुगु और मलयालम सहित हिंदी फिल्में तक बना चुके हैं. उनके इस ट्वीट पर कई लोगों ने कमेंट भी किया है. एक यूजर ने लिखा कि शायद बीस फिल्में भी हिट नहीं हुई हैं. एक यूजर ने लिखा कि नंबर बहुत चौंकाने वाला है. एक यूजर ने लिखा कि अधिकांश मूवी बहुत बकवास होती हैं.