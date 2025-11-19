चेक करनी है पार्टनर की लॉयल्टी? तो इस फिल्म से लें आइडिया, 2.18 घंटे में खुल जाएगी सारी पोल

बॉलीवुड में ऐसी कई फिल्में भी बनी हैं, जो कपल की लॉयल्टी पर बेस्ड हैं. इन फिल्मों को देखने का एक फायदा यह होता है कि इससे यह पता करने में आसानी होती है कि कई आपका पार्टनर आपको चीट तो नहीं कर रहा है. चाहे शादीशुदा हो या कमिटेड लॉयल्टी चेक वाली फिल्में देखने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा करना ठीक नहीं है. क्योंकि अब तो सोशल मीडिया पर रिलेशनशिप को लेकर इतना रायता फैल गया है कि लोगों के बने बनाए घर तक बिगड़ गए हैं. ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं उस फिल्म के बारे में जिसे देखने के बाद आप पता कर सकते हैं कि आपकी या आपका पार्टनर, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आपके पीठ पीछे कोई गुल तो नहीं खिला रहे हैं.

पार्टनर की पोल खोल देगी ये फिल्म

इस फिल्म का नाम है Loveyapa, जो मौजूदा साल में वैलेंटाइन डे के पहले दिन 7 फरवरी को रिलीज हुई थी. इस फिल्म में आमिर खान के बेटे जुनैद खान और श्रीदेवी की बेटी खुशी कपूर ने लीड रोल प्ले किया था. फिल्म का निर्देशन अद्वैत चंदन ने किया था. फिल्म की कहानी की बात करें तो यह दिल्ली के रहने वाली गौरव (जुनैद) और बानी (खुशी ) नामक कपल पर बेस्ड है. यह दोनों इंस्टाग्राम पर मिलते हैं और काफी समय तक एक-दूजे को डेट करते हैं. इस दौरान वह एक-दूजे को जानने और समझने की कोशिश भी करते हैं. दोनों में बहुत खूबसूरत केमिस्ट्री चल रही है होती है कि तभी इन दोनों की लाइफ में ऐसा ट्विस्ट आता है कि इनका बाबू-शोना वाला प्यार देखते ही देखते लड़ाई झगड़े में तब्दील हो जाता है.

कपल के सामने थी कुछ ऐसी शर्त

पहले पार्ट में फिल्म लवयापा होती है और दूसरे पार्ट में यह लव+सियापा बन जाती है. जब दोनों की बात शादी तक पहुंच जाती है, तो बानी के पिता दोनों के सामने एक ऐसी शर्त रखते हैं, जिससे दोनों की असल मोहब्बत की परतें खुलकर सामने आ जाती हैं. शर्त यह होती है कि दोनों को 24 घंटे के लिए एक-दूजे का मोबाइल फोन एक्सचेंज करना है. हालांकि दोनों के लिए ऐसा करना कठिन था, फिर भी दोनों ने शादी के लिए यह डील मान ली. इन 24 घंटे में दोनों के फोन पर ऐसे-ऐसे मैसेजेज आते हैं, जिनसे दोनों का प्यार धीरे-धीरे दम तोड़ने लगता है और दोनों के बीच झगड़े ही झगड़े होने लगते हैं. फिल्म में ड्रामे के साथ कॉमेडी का भी फ्लेवर डाला है. लवयापा साउथ फिल्म लव-टुडे का हिंदी रीमेक बताया जाता है.