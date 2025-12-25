Vrusshabha: एक्स पर नंबर 1 एक्स ट्रेंडिंग बनी वृषभा, मोहनलाल की फैंटेसी एक्शन फिल्म पर दर्शकों की बरसती मोहब्बत

मोहनलाल की बहुप्रतीक्षित फैंटेसी एक्शन ड्रामा वृषभा सिनेमाघरों में धमाकेदार एंट्री कर चुकी है और देशभर में जबरदस्त उत्साह की लहर पैदा कर रही है. 25 दिसंबर 2025 को रिलीज़ हुई इस फिल्म को दर्शकों और फिल्म प्रेमियों से शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है. थिएटर रिलीज़ के कुछ ही घंटों के भीतर वृषभा एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर नंबर 1 ट्रेंडिंग टॉपिक बन गई, जहां दर्शकों ने जमकर तारीफ की, यादगार पलों का जश्न मनाया और अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं साझा कीं.

नंदा किशोर द्वारा निर्देशित और लिखित वृषभा को एक भव्य पैन-इंडियन सिनेमाई प्रस्तुति के रूप में तैयार किया गया है. फिल्म की शूटिंग मलयालम और तेलुगु में एक साथ की गई है, जबकि हिंदी और कन्नड़ में इसके डब्ड संस्करण भी उपलब्ध हैं. फिल्म में मोहनलाल एक सशक्त और भावनाओं से भरपूर भूमिका में नज़र आते हैं, जिसे दर्शकों से खूब सराहना मिल रही है. फिल्म की कलाकारों की टोली में समरजीत लंकेश, नयन सारिका, रागिनी द्विवेदी, अजय, नेहा सक्सेना, विनय वर्मा, गरुड़ा राम, अली, किशोर और अयप्पा पी शर्मा शामिल हैं, जो कहानी को मजबूती और तीव्रता प्रदान करते हैं.

कनेक्ट मीडिया और बालाजी मोशन पिक्चर्स द्वारा, अभिषेक एस. व्यास स्टूडियोज़ के सहयोग से निर्मित यह फिल्म अपने भव्य स्तर, दिलचस्प कहानी और दृश्यात्मक रूप से समृद्ध वर्ल्ड-बिल्डिंग के कारण सबसे अधिक प्रतीक्षित बहुभाषी रिलीज़ में से एक रही है. वृषभा एक अटूट पिता–पुत्र के रिश्ते की कहानी को दो विपरीत युगों में प्रस्तुत करती है—एक भव्य ऐतिहासिक साम्राज्य से लेकर आधुनिक दुनिया की जटिलताओं तक. प्रेम, बलिदान, निष्ठा और नियति जैसे विषयों पर आधारित यह फिल्म दर्शकों को एक गहन और भावनात्मक अनुभव देने का वादा करती है.

पहले दिन के शो समाप्त होने के बाद, बड़ी संख्या में दर्शकों ने सोशल मीडिया पर मोहनलाल के प्रभावशाली अभिनय, फिल्म की भव्य दृश्यात्मकता, मजबूत भावनात्मक आधार और शानदार प्रोडक्शन वैल्यूज़ की जमकर तारीफ की. एक्स पर नंबर 1 ट्रेंडिंग बनने और हर प्लेटफॉर्म पर तेज़ी से बढ़ती चर्चाओं के साथ, वृषभा ने साफ़ तौर पर दर्शकों के दिलों को छू लिया है और साल की सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली सिनेमाई प्रस्तुतियों में शामिल होने की ओर बढ़ रही है.