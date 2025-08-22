कश्मीर फाइल्स पर जॉन अब्राहम के कमेंट को लेकर भड़के विवेक अग्निहोत्री, बोले- 'वो इतिहासकार नहीं हैं'

फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री अपनी नई फिल्म The Bengal Files लेकर आ रहे हैं. यह फिल्म 16 अगस्त 1946 को हुए कलकत्ता दंगे पर आधारित है, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे के ऐलान के बाद भड़के थे. द बंगाल फाइल्स, विवेक अग्निहोत्री की फाइल्स ट्राइलॉजी की तीसरी फिल्म है. इससे पहले वे The Tashkent Files (2019) और The Kashmir Files (2022) जैसी नेशनल अवॉर्ड जीत चुकी फिल्में बना चुके हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में एक्टर जॉन अब्राहम (जिन्होंने 2007 की स्पोर्ट्स ड्रामा धन धना धन गोल) में विवेक के साथ काम किया था) ने कहा कि वे कभी Tद कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में नहीं बनाएंगे, जो 'लोगों को हाइपर-पॉलिटिकल माहौल में प्रभावित करती हों'.

इस पर NDTV की मैनेजिंग एडिटर पद्मजा जोशी से बातचीत में विवेक अग्निहोत्री ने पलटवार किया. उन्होंने कहा, "जॉन न तो इतिहासकार हैं, न बुद्धिजीवी, न लेखक. वो तो बहुत ही जिंगोइस्टिक फिल्में बनाते रहे हैं, जैसे सत्यमेव जयते. उन्होंने डिप्लोमैट जैसी फिल्में भी की हैं. अगर कोई बड़ा इतिहासकार ऐसा कहता तो मैं समझता. लेकिन जॉन की बातों से मुझे फर्क नहीं पड़ता". विवेक ने आगे सवाल उठाया कि भारत का माहौल कब हाइपर-पॉलिटिकल नहीं रहा? हिंदू-मुस्लिम और जातिगत मुद्दे तो हमेशा रहे हैं.

फिल्म क्यों न बने ऐसे मुद्दों पर?

विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि फिल्मकारों को हिंदू-मुस्लिम दंगे या जातिगत विवाद जैसे मुद्दों से डरना नहीं चाहिए. उन्होंने कहा, "मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदू, मुसलमानों को पसंद न करें. मेरी फिल्म भारत के आम लोगों की आवाज है. ये दिखाती है कि कैसे राजनीतिक ताकतें सांप्रदायिक राजनीति और हिंसा का इस्तेमाल करती हैं और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है. जब ये ताकतें गुंडों, अवैध प्रवासियों या बंगाल के तोलाबाजों को बढ़ावा देती हैं, तो पीड़ित हम भारत के लोग ही होते हैं".

सितम्बर में रिलीज होगी फिल्म

द बंगाल फाइल्स इस साल 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, सास्वता चटर्जी, अनुपम खेर, पल्लवी जोशी, प्रियांशु चटर्जी और दर्शन कुमार जैसे कलाकार नजर आएंगे.