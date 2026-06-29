कंगना रनौत ने किसिंग सीन में वीर दास को कर दिया था घायल! बहने लगा था खून, एक्टर ने बताई सच्चाई

सोशल मीडिया पर कंगना रनौत और वीर दास के नाम पर एक फर्जी खबर चल रही है. दरअसल सिद्धार्थ कन्नन के एक साथ पॉडकास्ट में एक कथित पत्रकार ने दावा किया कि साल 2014 में आई रिवॉल्वर रानी की शूटिंग के दौरान कंगना रनौत ने वीर दास को ऐसे किस किया कि वह घायल हो गए थे. हालांकि स्टैंडअप कॉमेडियन ने इस बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और इस कहानी को "पूरी तरह से मनगढ़ंत" बताया है. रविवार (28 जून) को वीर ने इस चर्चा पर जवाब देने के लिए X की मदद ली. कॉमेडियन ने रिवॉल्वर रानी के सेट पर कंगना के प्रोफेशनलिज्म की तारीफ की, उन्हें "पूरी तरह से प्रोफेशनल" बताया, जबकि दावों को बेबुनियाद और गलत बताया.
वीर दास ने बताई सच्चाई
दावों को खारिज करते हुए वीर ने लिखा, “राइट. यह कहानी पूरी तरह से मनगढ़ंत है. कंगना पूरी तरह से प्रोफेशनल थीं और मैं अब भी मानता हूं वह सच में एक टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं. यह उनके लिए बहुत ही गलत है. साथ काम करने के कुछ साल बाद वो मेरी कॉमेडी के लिए मुझे आतंकवादी कहती थीं लेकिन सेट पर सब अच्छा था कोई परेशानी नहीं थी.”
कॉमेडियन एक सोशल मीडिया यूजर के सवाल पर रिएक्ट कर रहे थे, जिसमें लिखा था, “वीर दास हमेशा अपनी बात कहने के लिए जाने जाते हैं तो वह इस जर्नलिस्ट के बयान पर चुप क्यों हैं?? क्या वह सच कह रही हैं?? @thevirdas.”
सोशल मीडिया यूजर सिद्धार्थ कन्नन के पॉडकास्ट पर जर्नलिस्ट सिमी चंदोके के दावे का जिक्र कर रहे थे. अपने शो के दौरान, सिमी ने दावा किया कि सीन खत्म होने के बाद भी कंगना ने वीर को किस करना बंद नहीं किया, जिससे वह घायल हो गए.
Right. Just so we are clear. This story is pure fiction. Kangana was a complete professional and I still maintain, a truly gifted artist. This is unfair slander to her. She went on to call me a terrorist a few years later for my comedy 😊 but on set…no problems at all. https://t.co/o0AjB04WnT— Vir Das (@thevirdas) June 28, 2026
सिमी ने कहा, “वीर दास को अपने पॉडकास्ट पर लाओ. शायद वो रो पड़ेगा, उस ट्रॉमेटिक टाइम के बारे में सोचकर जिससे वो गुजरे थे. जब वो रिवॉल्वर रानी की शूटिंग कर रही थीं, तो एक सीन में उन्हें डीप किस करना था. वो भूल गई. सीन खत्म हो गया लेकिन वो नहीं रुकी. बेचारे का होंठ काट कर खून-खून कर दिया उसको. जब वो रिवॉल्वर रानी की शूटिंग कर रही थीं, तो एक सीन था जिसमें उन्हें पैशनेट किस करना था. वो बहक गईं और रुकना भूल गईं. सीन खत्म होने के बाद भी, वो करती रहीं. उन्होंने उनके होंठ इतनी बुरी तरह काटे कि खून बहने लगा.”
यह पहली बार नहीं है जब ऐसे दावे सामने आए हैं. 2023 में भी, सोशल मीडिया पर ऐसे ही पोस्ट वायरल हुए थे जिसमें आरोप लगाया गया था कि कंगना के साथ एक किसिंग सीन की वजह से वीर के होंठों से खून बह रहा था. उस समय अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर जवाब देते हुए, कंगना ने लिखा, "ऋतिक रोशन के बाद, क्या मैंने बेचारे वीर दास के साथ गलत किया? यह कब हुआ?" उन्होंने हंसने वाले इमोजी के साथ मैसेज पोस्ट किया.
रिवॉल्वर रानी के बारे में
2014 की फिल्म में कंगना ने टाइटल रोल रिवॉल्वर रानी का रोल किया है, जबकि वीर दास ने रोहन मेहरा का रोल किया है, जो एक उभरता हुआ बॉलीवुड स्टार है जिससे वह प्यार करने लगती है. जब विरोधी रोहन को मारने के इरादे से किडनैप करते हैं, तो कंगना अपनी बंदूकें चलाकर उसकी जान बचाती है. साई कबीर श्रीवास्तव के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में पीयूष मिश्रा, जाकिर हुसैन और जीशान कादरी भी अहम रोल में हैं. 22 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दुनिया भर में सिर्फ 13 करोड़ रुपये कमाए.
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