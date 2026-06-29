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नेटफ्लिक्स की सबसे बड़ी सीरीज, 4 दिन में मिले 31 मिलियन व्यूज, 8 एपिसोड ने दुनियाभर के कंटेंट को पछाड़ा

ये सीरीज न सिर्फ एक्शन और सस्पेंस से भरपूर है बल्कि इमोशनल डेप्थ भी रखती है. परिवार, विश्वासघात और बदला जैसे थीम्स को इस सीरीज में बखूबी पेश किया गया है.

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नेटफ्लिक्स की सबसे बड़ी सीरीज, 4 दिन में मिले 31 मिलियन व्यूज, 8 एपिसोड ने दुनियाभर के कंटेंट को पछाड़ा
नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 बनी ये सीरीज
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नई दिल्ली:

हार्लन कोबेन की नई थ्रिलर सीरीज ‘आई विल फाइंड यू' ने नेटफ्लिक्स पर धमाल मचा दिया है. रिलीज के सिर्फ चार दिनों में ही इस सीरीज ने 3 करोड़ 10 लाख व्यूज हासिल कर लिए हैं. इसके साथ ही ये 2026 की सबसे बड़ी नई सीरीज लॉन्च बन गई है. सैम वर्थिंगटन के लीड रोल वाली इस आठ एपिसोड वाली मिस्ट्री थ्रिलर ने ग्लोबल चार्ट्स पर रिलीज के बाद ही नंबर वन पोजीशन हासिल कर ली. दर्शक पूरी सीरीज को बिंज-वॉच करना पसंद कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर इसके वर्ड ऑफ माउथ ने इसे और पॉपुलर बना दिया है. नेटफ्लिक्स ने खुद इस नंबर को कनफर्म किया है.

हार्लन कोबेन के उपन्यासों पर बेस्ड सीरीज पहले भी नेटफ्लिक्स के लिए सुपरहिट साबित हुई हैं. ‘द इनोसेंट', ‘द स्ट्रेंजर' और ‘स्टे क्लोज' जैसी एडाप्टेशन्स ने दर्शकों को चौंकाने वाले ट्विस्ट्स और रोमांचक क्लिफहैंगर्स के साथ बांधे रखा. ‘आई विल फाइंड यू' भी इसी ट्रेडिशन को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है. कहानी एक ऐसे रहस्य के इर्द-गिर्द घूमती है जहां लीड किरदार को अपने पास्ट और कई गहरे राज का सामना करना पड़ता है.

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Photo Credit: social media

सैम वर्थिंगटन जिन्हें ‘अवतार' फ्रैंचाइजी और ‘क्लैश ऑफ द टाइटन्स' जैसी फिल्मों से पहचान मिली, इस सीरीज में लीड रोल में हैं. उनकी दमदार एक्टिंग और कोबेन की कहानी-कला ने मिलकर दर्शकों को स्क्रीन से चिपकाए रखा. रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर फैंस लगातार इसके प्लॉट ट्विस्ट्स और परफॉर्मेंस की तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने इसे “2026 की सबसे बेस्ट थ्रिलर” बताया.

नेटफ्लिक्स के लिए यह सक्सेस इसलिए भी अहम है क्योंकि 2026 में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के बीच कड़ा कॉम्पिटिशन है. ‘आई विल फाइंड यू' की सक्सेस दिखाती है कि दर्शक अभी भी मजबूत कहानियों और हाई-क्वालिटी प्रोडक्शन को पसंद करते हैं. कोबेन की किताबें दुनिया भर में लाखों कॉपीज बिक चुकी हैं और उनकी एडाप्टेशन्स हर बार हिट साबित होती हैं.

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सीरीज की सफलता पर बात करते हुए नेटफ्लिक्स के अधिकारी ने कहा, “यह सिर्फ शुरुआत है. दर्शकों का रिस्पॉन्स शानदार है और हम उम्मीद करते हैं कि यह सीरीज लंबे समय तक चार्ट्स पर बनी रहेगी.” फैंस के बीच चर्चा का विषय अब यह है कि क्या यह सीरीज अपना मोमेंटम बनाए रख पाएगी. पहले हफ्ते के आंकड़े तो रिकॉर्ड स्तर पर हैं, लेकिन आने वाले हफ्तों में कितने दर्शक इसे देखते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा.

‘आई विल फाइंड यू' न सिर्फ एक्शन और सस्पेंस से भरपूर है बल्कि इमोशनल डेप्थ भी रखती है. परिवार, विश्वासघात और बदला जैसे थीम्स को इस सीरीज में बखूबी पेश किया गया है. सैम वर्थिंगटन के अलावा सपोर्टिंग कास्ट में भी दमदार एक्टर्स हैं जिन्होंने किरदारों को जानदार बना दिया है.

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यह सफलता हार्लन कोबेन को फिर से एक बार ‘स्ट्रीमिंग किंग' साबित करती है. उनके उपन्यासों से बनी सीरीज नेटफ्लिक्स के सबसे भरोसेमंद कंटेंट में से एक बन चुकी हैं. अगर आपने अभी तक ‘आई विल फाइंड यू' नहीं देखी है तो यह बिल्कुल सही समय है. बिना स्पॉयलर बताए इतना जरूर कहा जा सकता है कि एक बार शुरू करने के बाद रोकना मुश्किल होगा. 2026 की शुरुआत नेटफ्लिक्स के लिए शानदार रही है. ‘आई विल फाइंड यू' जैसी सीरीज्स प्लेटफॉर्म को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही हैं. अब देखना यह है कि आगे क्या आता है.

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