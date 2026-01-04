अक्षय खन्ना के सगे बड़े भाई ने नहीं देखी उनकी ब्लॉक बस्टर धुरंधर, पूछा गया सवाल तो दिया ये जवाब

साल 2025 अक्षय खन्ना ने नाम रहे. पहले छावा में औरंगजेब उसके बाद धुंरधर में रहमान डकैत. अक्षय ने दो फिल्मों से साबित कर दिया कि परफॉर्मेंस और किरदार को ईमानदारी से पेश करने के मामले में उनका कोई जवाब नहीं. आदित्य धर की धुरंधर में अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए उन्हें शानदार रिस्पॉन्स मिला. रहमान डकैत के रोल में उन्होंने फिल्म में जान डाल दी और उनका डांस वायरल हो गया. बहरीनी गाना, असल में सोशल मीडिया पर धुरंधर एंथम बन गया. महीने के आखिर में अक्षय विवादों में भी घिर आए. खबरें आईं कि अक्षय दृश्यम 3 से बाहर हो गए हैं.

राहुल खन्ना ने नहीं देखी धुरंधर!

बॉलीवुड हंगामा ने प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठक से बात की, जिन्होंने एग्रीमेंट साइन करने और एडवांस लेने के बाद प्रोजेक्ट छोड़ने के लिए अक्षय पर गुस्सा निकाला. यह खबर तुरंत वायरल हो गई. इसी बीच एक और खबर आई कि अक्षय खन्ना और उनके भाई राहुल खन्ना के बीच रिश्तों में कुछ खटास है. यह कयास लगाए जाने लगे कि सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव होने के बावजूद भी राहुल ने धुरंधर में अक्षय की परफॉर्मेंस के बारे में कुछ भी पोस्ट नहीं किया.

राहुल चाहते हैं भाई अक्षय दिखाएं धुरंधर

हालांकि मिड-डे को दिए एक इंटरव्यू में जो 21 दिसंबर को पब्लिश हुआ था, राहुल खन्ना ने धुरंधर और अक्षय के वायरल लुक के बारे में बात की. उन्होंने माना कि उन्होंने फिल्म नहीं देखी है और आगे कहा कि उन्हें यकीन है कि अक्षय उस किरदार को निभाते हुए शानदार लग रहे होंगे. राहुल खन्ना ने कहा, "मैंने अभी तक फिल्म नहीं देखी है, मैं उनका (अक्षय खन्ना) इंतजार कर रहा हूं कि वह मुझे दिखाएं. लेकिन वह जो कुछ भी पहनते हैं, वह अच्छा लगता है, मुझे यकीन है कि वह शानदार लग रहे होंगे."

राहुल से रिश्ते पर क्या बोले थे अक्षय

पिछले कुछ सालों में अक्षय खन्ना ने अपने भाई राहुल के साथ अपने रिश्ते को ज्यादातर लाइमलाइट से दूर रखा है. 2019 में टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में, उनसे पूछा गया था कि क्या उनके माता-पिता के गुजर जाने से राहुल के साथ उनके रिश्ते में कोई बदलाव आया है. अक्षय ने जवाब दिया, "मेरे भाई के साथ मेरा रिश्ता मेरे माता-पिता से अलग था. उस लिहाज से इसमें कोई बदलाव नहीं आया है. लेकिन किसी भी इंसान के लिए करीबी परिवार माता-पिता और भाई-बहन होते हैं, और जब वह छोटा होने लगता है तो आप जो बचा है उसे और भी ज्यादा संभाल कर रखते हैं."

