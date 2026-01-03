विज्ञापन

अक्षय खन्ना बने बॉलीवुड के सबसे बड़े विलेन, एक साल में 2000 करोड़ कमाकर अमरीश पुरी ही नहीं सलमान-आमिर को भी पछाड़ा

अक्षय खन्ना शाहरुख खान के बाद वो एक्टर बन गए हैं जिनकी एक साल में फिल्मों ने 2000 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. आइए जानते हैं क्या है धुरंधर से जुड़ी ताजा खबर.

Read Time: 3 mins
Share
अक्षय खन्ना बने बॉलीवुड के सबसे बड़े विलेन, एक साल में 2000 करोड़ कमाकर अमरीश पुरी ही नहीं सलमान-आमिर को भी पछाड़ा
अक्षय खन्ना बने बॉलीवुड के सबसे बड़े विलेन
नई दिल्ली:

अक्षय खन्ना बॉलीवुड के सबसे बड़े विलेन बन गए हैं. साल 2025 में वो दो फिल्में विलेन बने और दोनों को मिलाकर कमाई 2000 करोड़ रुपये ऊपर पहुंच गई. ऐसा करिश्मा तो अमरीश पुरी, प्राइम, प्रेम चोपड़ा या शक्ति कपूर जैसे दिग्गज विलेन भी नहीं कर सके. बॉलीवुड में तीन दशकों से ज्यादा का सफर तय कर चुके अक्षय खन्ना के लिए 2025 को उनका गोल्डन ईयर कहना बिल्कुल सही होगा. इस साल उन्होंने नेगेटिव रोल्स में ऐसा कमाल दिखाया कि बॉक्स ऑफिस से लेकर क्रिटिक्स तक सब उनकी वाहवाही कर रहे हैं. खास बात ये कि अक्षय खन्ना एक ही साल में अपनी फिल्मों से 2000 करोड़ से ज्यादा कमाई करने वाले दूसरे भारतीय एक्टर बन गए हैं. उनसे आगे सिर्फ शाहरुख खान हैं, जिन्होंने 2023 में ये कारनामा किया था.

छावा से 800 करोड़
इस ऐतिहासिक सफलता की शुरुआत हुई जनवरी 2025 में रिलीज हुई फिल्म छावा से. लक्ष्मण उतेकर के डायरेक्शन में बनी इस हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म में विक्की कौशल लीड रोल में थे, जबकि अक्षय खन्ना ने मुगल बादशाह औरंगजेब का किरदार निभाया. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 809 करोड़ की धमाकेदार कमाई की और लंबे समय तक साल की टॉप ग्रॉसर बनी रही. 

धुरंधर 1167 करोड़ के पार
असली धमाका तो दिसंबर में आया आदित्य धर की स्पाई थ्रिलर धुरंधर से. रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे सितारों से भरी इस फिल्म में अक्षय ने गैंगस्टर रहमान डकैत का रोल प्ले किया. दमदार स्टोरी, एक्शन सीक्वेंस और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ की बदौलत फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा दिया. अब तक वर्ल्डवाइड 1167 करोड़ कमा चुकी है.

अगर छावा और धुरंधर की कमाई जोड़ें तो 2025 में अक्षय खन्ना की फिल्मों ने कुल 2001 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया. इस तरह वो शाहरुख खान (2023 में 2685 करोड़) के बाद दूसरे भारतीय एक्टर बने जिन्होंने एक कैलेंडर ईयर में 2000 करोड़ क्लब जॉइन किया. प्रभास, अल्लू अर्जुन, रणबीर कपूर, आमिर खान जैसे बड़े नाम इस मुकाम के करीब पहुंचे, लेकिन पार सिर्फ शाहरुख और अब अक्षय खन्ना ही कर पाए.

दोस्तों, अक्षय खन्ना का ये कमबैक कमाल का है। साल भर में दो ब्लॉकबस्टर, दोनों में विलेन रोल और दोनों ही फिल्मों में लीड स्टार्स को ओवरशैडो कर दिया। फैंस सोशल मीडिया पर कह रहे हैं – 2025 सच में अक्षय खन्ना का साल! क्या लगता है आपको, अगला साल भी ऐसा ही धमाका होगा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Akshaye Khanna, Akshaye Khanna Box Office, Akshaye Khanna 2025, Akshaye Khanna 2000 Crore Club, Akshaye Khanna Highest Grossing Films
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com