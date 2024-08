विनेश फोगट: एक दिन में जीती तीन कुश्ती, वर्ल्ड चैंपियन को भी हाराया, अब उठने लगी दंगल-2 की मांग

भारतीय रेस्लर विनेश फोगट ने एक ऐतिहासिक जीत के साथ पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है. पेरिस में चल रहे 2024 ओलंपिक के वुमेंस रेस्लिंग में 50 किलो फ्रीस्टाइल डिविजन इवेंट में विनेश ने क्यूबा की Yusneylys Guzman को 5-0 से हराया. इस जीत के साथ फोगट पहली भारतीय रेस्लर बन गई हैं जो ओलंपिक गेम्स के फाइनल में एंटर कर गई है.

विनेश फोगट की जीत के बाद से हर तरफ उनका नाम चर्चा में है और सोशल मीडिया पर तो दंगल-2 की डिमांड होने लगी है. नेटिजन्स आमिर खान और नितीश तिवारी को सुझाव दे रहे हैं कि जल्द ही नई स्क्रिप्ट पर काम किया जाए. इस जीत से एक्साइटेड एक फैन ने लिखा, नितीश तिवारी सर दंगल-2 डायरेक्ट करने के लिए तैयार हो जाइए. विनेश एक और मेडल जीतने वाली है. एक ने लिखा, अगर विनोश फोगट ओलंपिक मेडल जीत लेती हैं तो दंगल-2 तो बनती ही है.

@niteshtiwari22 sir Please get ready for directing #Dangal2 as our queen #VineshPhogat is about to get a medal 🏅 in @Paris2024

Thankyou for making us proud #vineshphogat ❤️🇮🇳🇮🇳🇮🇳