मुख्यमंत्री बनने के बाद बड़े पर्दे पर दिखेंगे विजय, 'जन नायगन' की रिलीज डेट आई सामने

एक्टर से मुख्यमंत्री बने सी. जोसेफ विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायगन' की रिलीज डेट सामने आ गई है. विजय के मुख्यमंत्री बनने से पहले यह फिल्म काफी विवादों में रही थी. जिसके चलते 'जन नायगन'की रिलीज डेट को टालना भी पड़ा था. अब विजय के मुख्यमंत्री बनने के दो महीने बाद फिल्म को रिलीज किया जाएगा. सीबीएफसी की ओर से भी 'जन नायगन' को हरी झंडी मिल गई है. पीटीआई की मुताबिक इंडस्ट्री के सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की फिल्म 'जन नायगन' को आखिरकार सीबीएफ से 'ए' सर्टिफिकेट मिल गया है.

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इस दिन रिलीज होगी जन नायगन

'थीरन अधिगारम ओंड्रू' और 'नेरकोंडा पारवई' जैसी फिल्मों के लिए मशहूर निर्देशक एच. विनोथ की 'जन नायगन' को सात महीने की लंबी लड़ाई के बाद सेंसर सर्टिफिकेट मिला. तमिलनाडु फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के एक सूत्र ने बताया कि यह 'जन नायगन' 24 जुलाई से तमिलनाडु के लगभग 1,000 सिनेमाघरों में दिखाई जा सकती है. माना जा रहा है कि राजनीति में पूरी तरह से आने से पहले विजय की यह आखिरी फिल्म होगी. 'जन नायगन' को बेंगलुरु की कंपनी KVN प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया है.

जन नायगन से जुड़ा विवाद

फिल्म के सर्टिफिकेशन तक के सफर में काफी देरी, कानूनी दखल और पायरेसी की दिक्कतों की वजह से रुकावट आई. पहले यह फिल्म पोंगल से पहले 9 जनवरी 2026 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसे 19 दिसंबर 2025 को सीबीएफसी को सौंप दिया गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेकर्स ने जांच कमिटी के सुझाए गए बदलावों को लागू करने के बाद, फिल्म को शुरू में 'U/A' सर्टिफिकेट के लिए सही माना गया. हालांकि, यह प्रोसेस तब रुक गया जब कमिटी के एक सदस्य ने अंदरूनी आपत्ति जताई, जिसमें दावा किया गया कि कुछ हिस्से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं.

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला

6 जनवरी को, KVN प्रोडक्शंस ने सर्टिफिकेशन में तेजी लाने के लिए मद्रास हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.लगभग एक महीने की कानूनी कार्रवाई के बाद जो सुप्रीम कोर्ट पहुंची, प्रोड्यूसर्स ने अपनी पिटीशन वापस ले ली और फिल्म को रिवाइजिंग कमिटी के सामने पेश करने का फैसला किया. अप्रैल में विवाद तब और गहरा गया जब बिना सर्टिफाइड फिल्म का एक हाई-डेफिनिशन वर्जन ऑनलाइन लीक हो गया.

मद्रास हाई कोर्ट में कार्रवाई के दौरान, वकीलों ने बताया कि पायरेटेड कॉपी को लगभग 1.2 करोड़ लोगों ने देखा था, इससे पहले कि एक्सेस को सक्सेसफुली ब्लॉक कर दिया गया. इसके बाद तमिलनाडु पुलिस ने लीक के सिलसिले में कई लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक फ्रीलांस फिल्म एडिटर भी शामिल था, जिसने कथित तौर पर फुटेज को एक एडिटिंग फैसिलिटी से सोर्स किया था.

जन नायगन कास्ट

'जन नायगन' में पूजा हेगड़े, बॉबी देओल, ममिता बैजू, गौतम वासुदेव मेनन, प्रकाश राज और नारायण जैसे जाने-माने कलाकार हैं. फिल्म में अनिरुद्ध रविचंदर का म्यूजिक, सत्यन सूर्यन की सिनेमैटोग्राफी और प्रदीप ई राघव की एडिटिंग है. कहा जा रहा है कि यह अनिल रविपुडी की 'भगवंत केसरी' पर आधारित है, हालांकि मेकर्स ने न तो इसकी पुष्टि की है और न ही इनकार किया है.

