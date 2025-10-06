सगाई की खबरों के बीच इंगेजमेंट रिंग फ्लॉंन्ट करते दिखे विजय देवरकोंडा, रश्मिका ने शेयर किया ये पोस्ट

कई सालों तक एक-दूसरे को डेट करने की अफवाहों के बाद रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा आखिरकार सगाई कर चुके हैं. खबरों के मुताबिक फरवरी 2026 में दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विजय देवरकोंडा की टीम ने सगाई की बात को कंफर्म किया है. हालांकि न तो रश्मिका और न ही विजय ने अपनी सगाई के बारे में कोई आधिकारिक बयान दिया है. लेकिन अपनी सगाई की अफवाहों के फैलने के बाद, विजय देवरकोंडा अपने परिवार के साथ श्री सत्य साईं बाबा की महासमाधि पर पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखाई दिए. यहां विजय का स्वागत फूलों के गुलदस्ते से किया गया. उनकी अनामिका में सगाई की अंगूठी भी नजर आईं. इस दौरान की उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं.

रश्मिका का पोस्ट

तस्वीरों में विजय देवरकोंडा की उंगली में सगाई की अंगूठी देख फैंस को इंगेजमेंट की न्यूज पर भरोसा हो गया है. वहीं दूसरी ओर, रश्मिका मंदाना ने सगाई की अफवाहों के बाद अपना पहला सोशल मीडिया पोस्ट शेयर किया. नहीं, ये विजय के साथ कोई प्यारी तस्वीरें नहीं हैं, जिसकी फैंस उम्मीद कर रहे थे. बल्कि, रश्मिका ने थम्मा के गाने तुम मेरे ना हुए की तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें वह और उनके को-स्टार आयुष्मान खुराना नज़र आ रहे हैं.

सालों पहले जुड़ा रिश्ता

रश्मिका और विजय के बीच डेटिंग की अफवाहें तब से चल रही हैं जब उन्होंने 2018 की हिट फिल्म गीता गोविंदम और 2019 की फिल्म डियर कॉमरेड में साथ काम किया था. विजय और रश्मिका को अक्सर साथ समय बिताते हुए देखा गया है. अगस्त में, उन्होंने न्यूयॉर्क में 43वें भारत दिवस परेड का नेतृत्व किया. वे 'भारत बियॉन्ड बॉर्डर्स' नामक एक कार्यक्रम में भी शामिल हुए.