विजय देवरकोंडा की'किंगडम' को मिली नई रिलीज डेट, 30 मई की जगह अब इस दिन होगी रिलीज

विजय देवरकोंडा की मच-अवेटेड फिल्म किंगडम (सम्राज्य) का टीज़र आ गया है, और इसमें उनका ऐसा जबरदस्त अवतार देखने को मिला है जो फैंस को अपने साथ एकदम से बांध लेता है. टीज़र में उनका इंटेंस और फियरलेस अंदाज़ देखकर फैंस का जोश बढ़ गया है. फिल्म की टीम भी माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है. एक के बाद एक नए अपडेट्स के साथ एक्साइटमेंट को बढ़ाए रख रही है, ताकि फैंस की बेसब्री और बढ़ती जाए. लेकिन अब एक चौंकाने वाला अपडेट आया है – भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव की वजह से किंगडम की रिलीज़ डेट टाल दी गई है. पहले यह फिल्म 30 मई को रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन अब इसे 4 जुलाई 2025 को सिनेमाघरों में लाया जाएगा.

विजय देवरकोंडा ने अपने सोशल मीडिया पर एक बीटीएस तस्वीर शेयर करते हुए नई रिलीज़ डेट का ऐलान किया है. "4 जुलाई 2025 किंगडम. जल्द मिलते हैं सिनेमाघरों में." पोस्टर में लिखा है - "नया सफर, नई तारीख – 4 जुलाई 2025 से सिनेमाघरों में." हमारे प्यारे दर्शकों के लिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारी फिल्म 'किंगडम', जो पहले 30 मई को रिलीज़ होने वाली थी, अब 4 जुलाई को सिनेमाघरों में आएगी. हमने पहले वाली तारीख पर फिल्म लाने की पूरी कोशिश की, लेकिन देश में हालात को देखते हुए फिलहाल प्रमोशन और जश्न मुमकिन नहीं है.

