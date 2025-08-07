विज्ञापन

सैयारा के शोर में ये 4 फिल्में हुईं बॉक्स ऑफिस पर ढेर, 650 करोड़ का बजट और करोड़ों का हुआ नुकसान!

सैयारा के शोर में हरि हर वीरा मल्लू से लेकर सन ऑफ सरदार 2 बॉक्स ऑफिस पर ढेर होती नजर आ रही है, जिसके चलते मेकर्स को करोड़ों का नुकसान होता दिख रहा है.

Read Time: 3 mins
Share
सैयारा के शोर में ये 4 फिल्में हुईं बॉक्स ऑफिस पर ढेर, 650 करोड़ का बजट और करोड़ों का हुआ नुकसान!
सैयारा के आगे फेल हुई ये 4 फिल्में
नई दिल्ली:

18 जुलाई ये वो दिन था, जिस दिन अहान पांडे और अनीत पड्डा की सैयारा ने सिनेमाघरों में दस्तक दी. मोहित सुरी द्वारा निर्देशित फिल्म को दर्शकों का इतना प्यार मिला कि फिल्म ने भारत में जहां 300 करोड़ का आंकड़ा पार किया तो वहीं 500 करोड़ वर्ल्डवाइड कमाई हासिल की. लेकिन हैरान की बात यह है कि सैयारा की आंधी में चार बड़े बजट की फिल्में ढेर हो गईं. हाल कुछ ऐसा रहा कि इन 4 फिल्मों के 650 करोड़ का बजट का आधा भी फिल्में वसूलने में नाकामयाब साबित हुई और मेकर्स को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा.

हरि हर वीरा मल्लू का है बड़ा बजट

पहली फिल्म सुपरस्टार पवन कल्याण और बॉबी देओल की 300 करोड़ के बजट में बनी हरि हर वीरा मल्लू है, जिसने 14 दिनों में भारत में केवल 84.51 करोड़ की कमाई हासिल की है. जबकि वर्ल्डवाइड कलेक्शन 113.85 करोड़ ही पहुंच पाया है. हाल कुछ ऐसा है कि जबरदस्त ओपनिंग करने वाले तेलुगु ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा का कलेक्शन धीरे धीरे कम हो गया है. वहीं हिट होने के लिए 254 करोड़ की जरुरत है, जिसके होने की संभावना काफी कम है.

किंगडम का कुछ ऐसा है हाल

31 जुलाई को सिनेमाघरों विजय देवरकोंडा की किंगडम रिलीज हुई. यह एक तेलुगु एक्शन थ्रिलर है, जिसका अनुमानित बजट 130 करोड़ के बीच बताया जा रहा है. हालांकि 7 दिनों में जहां फिल्म की कमाई लगातार घटती जा रही है. वहीं भारत में फिल्म केवल 45.94 करोड़ की कमाई हासिल की है. जबकि वर्ल्डवाइड आंकड़ा 72.55 करोड़ ही हो पाया है.

सैयारा के आगे धड़क 2 का नहीं जमा रोमांस

हिंदी फिल्मों की बात करें तो सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी की धड़क 2 भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कलेक्शन हासिल नहीं कर पाई है. वहीं अनुमानित ₹50-70 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म को धर्मा प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया है. 1 अगस्त को रिलीज हुई इस फिल्म ने केवल 15.44 करोड़ का नेट कलेक्शन भारत में किया है. जबकि वर्ल्डवाइड आंकड़ा 20 करोड़ तक ही पहुंचा है.

पोस्टपोन के बावजूद सन ऑफ सरदार 2 पर गिरी गाज

अजय देवगन और मृणाल ठाकुर की 1 अगस्त को रिलीज हुई सन ऑफ सरदार 2 का बजट 150 करोड़ बताया गया है, जिसमें 150 करोड़, जिसमें निर्माण के लिए ₹120 करोड़ और प्रिंट व विज्ञापन के लिए ₹30 करोड़ शामिल हैं. हालांकि दिन प्रतिदिन घटती कमाई के साथ सन ऑफ सरदार 2 केवल 31.49 करोड़ नेट कलेक्शन भारत में हासिल कर पाई है. जबकि वर्ल्डवाइड 42 करोड़ ही हो पाया है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Hari Hara Veera Mallu, Son Of Sardaar 2, Kingdom, Saiyaara, Dhadak 2
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com