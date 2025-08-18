विज्ञापन

न्यूयॉर्क में एक दूसरे का हाथ थामे दिखे विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना, फैन्स बोले- कुछ तो है

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा का ये लेटेस्ट वीडियो इंटरनेट पर आते ही फैन्स एक बार फिर उनके अफेयर की चर्चा कर रहे हैं.

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा का नया वीडियो
नई दिल्ली:

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा भारत के टॉप एक्टर्स में से एक हैं. अपने सफल एक्टिंग करियर के साथ-साथ, यह कपल अपने रिश्ते की अफवाहों के चलते भी सुर्खियों में रहता है. हाल ही में एक कार्यक्रम में रश्मिका और विजय को मैनहट्टन की सड़कों पर हाथ पकड़े घूमते हुए देखा गया. रविवार (17 अगस्त) को न्यूयॉर्क में 43वें भारत दिवस परेड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है जिसमें रूमर्ड कपल मैनहट्टन की सड़कों पर हाथ पकड़े घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं. उनकी पर्सनल लाइफ ने तब से इंटरनेट यूजर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा है.

फैन्स ने कैद किए गए इन प्यारे मोमेंट्स पर अपने रिएक्शन दिए. इस इवेंट के बाद से सोशल मीडिया यूजर्स ने उनके वीडियो को अलग अलग तरह से एडिट कर वायरल कर दिए. इन वीडियो पर लोगों के बहुत सारे कमेंट्स देखने को मिले. एक ट्वीट में लिखा था, "वीडी को पहली बार देखा वो बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर हैं, भीड़ में उनके लिए दीवानगी है और रश्मिका भी बहुत अच्छा हैं. न्यूयॉर्क स्वतंत्रता दिवस परेड 2025" एक ने लिखा, "उन्हें सिर्फ हाथ मिलाते देख मैं ऐसे मुस्कुरा रहा हूं."

रश्मिका और विजय ने गीत गोविंदम के 7 साल पूरे होने का जश्न मनाया

15 अगस्त को रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने अपनी फिल्म गीत गोविंदा के 7 साल पूरे होने का जश्न मनाया. अपने ऑफीशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक्ट्रेस ने लिखा, "मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे पास 7 साल पहले की ये सारी तस्वीरें अभी भी मौजूद हैं.. गीता गोविंदम हमेशा सबसे खास फिल्म रहेगी. मैं बस उन सभी को याद कर रही थी जो इस फिल्म से जुड़े थे और हम सभी को मिले हुए बहुत लंबा समय हो गया है.. लेकिन मुझे उम्मीद है कि वे बहुत अच्छा कर रहे होंगे.. मुझे यकीन नहीं हो रहा कि 7 साल हो गए हैं, लेकिन गीत गोविंदम के 7 साल मुबारक हो." इसके साथ ही उन्होंने शूटिंग के दौरान की कुछ तस्वीरें भी शेयर कीं.
 

