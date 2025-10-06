'द डर्टी पिक्चर के लिए विद्या बालन नहीं थीं पहली पसंद, 'फैशन' फेम एक्ट्रेस को ऑफर हुआ था 'सिल्क' का रोल

सिनेमा की दुनिया में किसी किरदार को किसके लिए लिखा गया है और ये किसकी झोली में जाएगा ये कोई नहीं जानता. ऐसा ही कुछ सुपरहिट फिल्म द डर्टी पिक्चर के साथ भी हुआ. 'द डर्टी पिक्चर' का सिल्क का रोल पहले बॉलीवुड की किसी दूसरी एक्ट्रेस को ऑफर हुआ था. लेकिन किसी वजह से इस एक्ट्रेस उस रोल के लिए हां नहीं कहा. फिर ये रोल गया विद्या बालन के पास और इस तरह बॉलीवुड एक्ट्रेस को अपने करियर की सबसे कामयाब फिल्मों में से एक मिल गई. आइए जानते हैं कि पहले किसे ऑफर हुआ था ये रोल...

किसे ऑफर हुई थी 'द डर्टी पिक्चर'

'द डर्टी पिक्चर' पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को ऑफर हुई थी. इस बात का जिक्र कई बार कंगना रनौत खुद भी कर चुकी हैं. कंगना रनौत ने बताया था कि ये रोल पहले उनके पास आया था लेकिन उन्होंने इसे करने से इनकार कर दिया था. कंगना रनौत ने इस पर कहा था, 'मुझे इस रोल को नहीं करने का कोई पछतावा नहीं है. जैसा मैं हमेशा से कहती आई हूं कि द डर्टी पिक्चर एक शानदार फिल्म है. मुझे नहीं लगता कि मैं विद्या बालन से ज्यादा अच्छे ढंग से इसे निभा सकती है. इस फिल्म में वे कमाल की है. लेकिन कई बार मुझे लगता है कि मैं इस फिल्म से जुड़ी संभावनाओं को पहचान नहीं पाई थी.'

'द डर्टी पिक्चर' की स्टार कास्ट

'द डर्टी पिक्चर' का निर्देशन मिलन लूथरिया ने किया था और इसकी कहानी रजत अरोड़ा ने लिखी थी. फिल्म की प्रोड्यूसर एकता कपूर हैं. फिल्म में विद्या बालन के साथ इमरान हाशमी, नसीरूद्दीन शाह और तुषार कपूर नजर आए.

'द डर्टी पिक्चर' बजट और कलेक्शन

विद्या बालन की 'द डर्टी पिक्चर' साल 2011 में रिलीज हुई थी. इसका बजट लगभग 18 करोड़ रुपये बताया जाता है जबकि इसने बॉक्स ऑफिस 117 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. इस तरह फिल्म ब्लॉकबस्टर कहलवाई. ये फिल्म विद्या बालन के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक हैं.

'द डर्टी पिक्चर' की स्टोरी

'द डर्टी पिक्चर' फिल्म को एक्ट्रेस सिल्क स्मिता की जिंदगी से प्रेरित बताया जाता है. लेकिन फिल्म के मेकर्स ने साफ कहा था कि यह कहानी आधिकारिक तौर पर सिर्फ सिल्क स्मिता पर आधारित नहीं है, बल्कि डिस्को शांति जैसी उनकी कई समकालीन अभिनेत्रियों पर आधारित है. इस फिल्म के लिए विद्या बालन को बेस्ट एक्ट्रेस का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था.