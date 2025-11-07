विज्ञापन

विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की बर्थडे डेट से जुड़ा है उनके बेटे का कनेक्शन, आखिर क्यों खास है नंबर 7

विक्की कौशल और कैटरीना कैफ मां-बाप बन गए हैं. शुक्रवार 7 नवंबर को एक्ट्रेस ने बेटे को जन्म दिया है. इस बात की जानकारी बॉलीवुड के स्टार कपल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके दी है.

Read Time: 2 mins
Share
विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की बर्थडे डेट से जुड़ा है उनके बेटे का कनेक्शन, आखिर क्यों खास है नंबर 7
विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की बर्थडे डेट से जुड़ा है उनके बेटे का कनेक्शन
नई दिल्ली:

विक्की कौशल और कैटरीना कैफ मां-बाप बन गए हैं. शुक्रवार 7 नवंबर को एक्ट्रेस ने बेटे को जन्म दिया है. इस बात की जानकारी बॉलीवुड के स्टार कपल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके दी है. इसके बाद से पहली बार मां-बाप बनने पर फैंस सहित बॉलीवुड सितारे विक्की कौशल और कैटरीना कैफ को बधाई दे रहे हैं. हालांकि इन दोनों अभी तक अपने बेटे की झलक नहीं दिखाई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि विक्की कौशल और कैटरीना कैफ के बेटे का उसके मां-बाप की डेट ऑफ बर्थ के साथ खास कनेक्शन है. 

ये भी पढ़ें: The Family Man 3 Trailer: द फैमिली मैन सीजन 3 का ट्रेलर रिलीज, जयदीप अहलावत के जाल में फंसे मनोज बाजपेयी

दरअसल कैटरीना कैफ का जन्म 16 जुलाई को हुआ, जबकि विक्की 16 मई 1988 को पैदा हुए हैं. न्यूमेरोलॉजी में दोनों का मूलांक 7 आता है, और बेटे की तारीख भी 7 है. क्या यह संयोग है या सोची-समझी योजना, यह तो कपल ही बता सकता है. आजकल कई जोड़े ज्योतिष के हिसाब से डिलीवरी तय करते हैं. वहीं बात करें मूलांक 7 वाले लोग की तो यह आमतौर पर समझदार, मेहनती और कामयाब होते हैं. विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की जिंदगी और करियर इसे साबित करते हैं. 

विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने 2021 में शादी की थी. इसके बाद कटरीना कैफ की प्रेग्नेंसी की अफवाहें उड़ती रहीं, मगर उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा. इस साल 23 सितंबर को उन्होंने प्रेग्नेंसी की घोषणा की. काम के मोर्चे पर बात करें तो कटरीना कैफ की आखिरी फिल्म 'मेरी क्रिसमस' थी, उसके बाद वह परदे से दूर हैं. विक्की के पास कई प्रोजेक्ट हैं. उनकी आने वाली फिल्म 'लव एंड वार' है, जिसमें आलिया भट्ट और रणबीर कपूर भी होंगे. हालिया रिलीज 'छावा' को क्रिटिक्स ने सराहा और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कमाई की. नन्हा मेहमान परिवार को और मजबूत बनाएगा!

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Katrina Kaif, Vicky Kaushal, Katrina Kaif Baby, Vicky Kaushal Baby, Katrina Kaif And Vicky Kaushal Become Parents
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com