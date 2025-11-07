विज्ञापन

The Family Man 3 Trailer: द फैमिली मैन सीजन 3 का ट्रेलर रिलीज, जयदीप अहलावत के जाल में फंसे मनोज बाजपेयी

The Family Man 3 Trailer: प्राइम वीडियो की चर्चित और पसंद की जाने वाली ओरिजिनल सीरीज द फैमिली मैन के तीसरे सीजन का लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा ट्रेलर लॉन्च कर दिया है.

Read Time: 5 mins
Share
The Family Man 3 Trailer: द फैमिली मैन सीजन 3 का ट्रेलर रिलीज, जयदीप अहलावत के जाल में फंसे मनोज बाजपेयी
The Family Man 3 Trailer: रिलीज हुआ द फैमिली मैन सीजन 3 का ट्रेलर रिलीज
नई दिल्ली:

The Family Man 3 Trailer: प्राइम वीडियो की चर्चित और पसंद की जाने वाली ओरिजिनल सीरीज द फैमिली मैन के तीसरे सीजन का लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा ट्रेलर लॉन्च कर दिया है. राज और डीके की जोड़ी द्वारा उनके बैनर डी2आर फिल्म्स के तहत बनाई गई यह रोमांचक जासूसी थ्रिलर सीरीज एक बार फिर लाती है मशहूर स्पाई श्रीकांत तिवारी (मनोज बाजपेयी) को, जो इस बार अपने परिवार के साथ भागते नजर आते हैं, न सिर्फ नए खतरनाक दुश्मनों रुक्मा (जयदीप अहलावत) और मीरा (निमरत कौर) से, बल्कि TASC, यानी अपनी ही इंटेलिजेंस यूनिट से भी. हालात बदल चुके हैं, और अब शिकारी खुद शिकार बन गया है.

ये भी पढ़ें: ये 10 हैं भारत की सबसे महंगी फिल्में, चार तो हुईं इतनी बड़ी फ्लॉप, मेकर्स के डूबे 1600 करोड़

यह धमाकेदार ट्रेलर दर्शकों को जासूसी और रहस्यों की खतरनाक दुनिया में ले जाता है, जहाँ श्रीकांत की ज़िंदगी पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो चुकी है और इस बार उसके सामने ऐसे दुश्मन हैं जैसे पहले कभी नहीं थे. सीजन 3 में वे सभी खास चीज़ें हैं जिन्हें फैंस इस सीरीज में पसंद करते आए हैं, जैसे मज़ेदार डायलॉग्स, ज़बरदस्त एक्शन,  चेजिंग और श्रीकांत की निजी व गुप्त ज़िंदगी के बीच की उलझन. फर्ज़, भावनाओं और ज़िम्मेदारियों के बीच फंसे श्रीकांत के पास अब वक्त कम है, क्योंकि उसे सिर्फ खुद और अपने परिवार को ही नहीं, बल्कि देश को भी एक बड़े खतरे से बचाना है.

राज, डीके और सुमन कुमार द्वारा लिखी गई इस बेहतरीन सीरीज़ के डायलॉग्स सुमित अरोड़ा ने लिखे हैं. इसका निर्देशन राज और डीके ने किया है, और इस सीजन में सुमन कुमार और तुषार सेठ भी डायरेक्टर के रूप में जुड़े हैं. इस बार फिर से कुछ अहम किरदारों में शारिब हाशमी (जे.के. तलपड़े), प्रियमणि (सुचित्रा तिवारी), अशलेषा ठाकुर (धृति तिवारी), वेदांत सिन्हा (अथर्व तिवारी), श्रेया धनवंतरि (जोया) और गुल पनाग (सलोनी) नजर आने वाले हैं. द फैमिली मैन सीज़न 3 का प्रीमियर 21 नवंबर को प्राइम वीडियो पर भारत समेत 240 से ज़्यादा देशों और क्षेत्रों में एक्सक्लूसिव तौर पर किया जाएगा.

निर्माता, निर्देशक और लेखक राज और डीके ने कहा, “द फैमिली मैन का तीसरा सीज़न श्रीकांत की गुप्त प्रोफेशनल और नाज़ुक निजी जिंदगी को पूरी तरह उलट देता है, क्योंकि इस बार उसे अपने परिवार के साथ भागना पड़ता है, जबकि रुक्मा और मीरा के रूप में एक और भी खतरनाक खतरा उसका इंतज़ार कर रहा है. जयदीप और निमरत, दोनों ही इन मजबूत और डर पैदा करने वाले किरदारों के लिए एकदम सही चुनाव हैं. वे न सिर्फ श्रीकांत की हिम्मत और फैसले की परीक्षा लेते हैं, बल्कि उसके परिवार और देश के प्रति उसकी ज़िम्मेदारी को भी चुनौती देते हैं. कहानी को कई लेवल ऊपर ले जाते हुए, यह नया सीज़न दर्शकों को रोमांच से भरे पलों और सस्पेंस से बांधे रखेगा, जब वे अपने पसंदीदा स्पाई को अनजान और खतरनाक रास्तों पर चलते देखेंगे.”

मनोज बाजपेयी ने कहा, “पिछले चार सालों से फैन्स मुझसे यही सवाल पूछते रहे हैं, ‘श्रीकांत तिवारी कब आ रहा है?' और अब आखिरकार इसका जवाब मिल गया है, एक ऐसे नए सीज़न के साथ जो पहले से बड़ा, दमदार और ज़्यादा रोमांचक है. इस बार श्रीकांत ऐसी स्थिति में है जहां उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है.” उन्होंने आगे कहा, “राज और डीके की सोच और शानदार कहानी कहने के अंदाज़, और प्राइम वीडियो के हमेशा रहने वाले सहयोग की वजह से द फैमिली मैन देश की सबसे पसंदीदा सीरीज में से एक बन गई है. मैं खुद भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था फिर से श्रीकांत की जगह पर लौटने का, और तीसरी बार यह किरदार निभाना मेरे लिए घर वापसी जैसा है. मुझे पूरा यकीन है कि दर्शक इस नए सीजन को बहुत पसंद करेंगे और शो व इसके यादगार किरदारों पर अपना प्यार बनाए रखेंगे.”

जयदीप अहलावत ने कहा, “मैं हमेशा राज और डीके की क्रिएटिव सोच की बहुत तारीफ करता रहा हूँ, और द फैमिली मैन जैसी सीरीज़ को जिंदा करने के लिए उनकी सराहना करता हूँ, जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखी और पसंद की जाने वाली भारतीय सीरीज में से एक बन चुकी है. मुझे इस नए सीजन का हिस्सा बनकर बेहद खुशी हो रही है. प्राइम वीडियो के साथ मेरा पाताल लोक में काम करना बहुत सफल और क्रिएटिव अनुभव रहा है, और अब मैं उत्साहित हूँ कि दर्शक मुझे द फैमिली मैन के नए सीजन में देखें. अपने किरदार के बारे में ज़्यादा न बताते हुए मैं बस इतना कह सकता हूँ कि लोग मुझे इस रोल में देखकर ज़रूर चकित हो जाएंगे.”

निमरत कौर ने कहा, “बाकी देश की तरह मैं भी द फैमिली मैन की फैन रही हूँ, और अब तीसरे सीजन में इस सीरीज का हिस्सा बनना, खासकर एक दमदार नए किरदार के रूप में मेरे लिए एक सपना सच होने जैसा है.” उन्होंने आगे कहा, “मीरा का किरदार निभाना रोमांचक भी था और चुनौतीपूर्ण भी, क्योंकि मुझे मनोज और जयदीप जैसे बेहतरीन कलाकारों के साथ अपनी परफॉर्मेंस को उसी स्तर पर लाना था. राज, डीके और सुमन ने जिस तरह इस कहानी को इसके गहराई वाले किरदारों और अप्रत्याशित मोड़ों के साथ बुना है, मुझे यकीन है कि दर्शक इस नए सीजन को एक ही बार में पूरा देख डालेंगे.”

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
The Family Man 3, The Family Man 3 Trailer, The Family Man S3, The Family Man Season 3
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com