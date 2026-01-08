विक्की-कैटरीना के बेटे का नाम रखते ही इमोशनल हुए दादा शाम कौशल, पोस्ट में बोले- मेरा पोता

विक्की कौशल और कैटरीना कैफ के घर आए नन्हे मेहमान ने पूरे कौशल परिवार में खुशियों की लहर दौड़ा दी है. इस खुशी का सबसे ज्यादा असर दादा शाम कौशल पर देखने को मिल रहा है. बेटे विक्की और बहू कैटरीना ने अपने पहले बच्चे के नाम का खुलासा किया, जिसके बाद शाम कौशल ने सोशल मीडिया पर एक बेहद भावुक पोस्ट शेयर की. 8 जनवरी को शाम कौशल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर विक्की, कैटरीना और उनके नवजात बेटे की एक प्यारी सी तस्वीर शेयर की. इसके साथ उन्होंने लिखा, “मेरा पोता विहान कौशल. भगवान का जितना भी शुक्र करूं, कम है. ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स और ब्लेसिंग्स.” इस पोस्ट के सामने आते ही फैन्स और सेलेब्स ने कमेंट सेक्शन में बधाइयों की बाढ़ ला दी.

नवंबर में हुआ था बेटे का जन्म

विक्की कौशल और कैटरीना कैफ के बेटे का जन्म 7 नवंबर 2025 को हुआ था. उस समय कपल ने सोशल मीडिया पर एक जॉइंट पोस्ट शेयर कर यह खुशखबरी दी थी. उन्होंने लिखा था, "हमारी खुशियों की गठरी आ गई है. ढेर सारे प्यार और आभार के साथ हम अपने बेटे का स्वागत करते हैं". पोस्ट में उन्होंने ‘ब्लेस्ड' शब्द का इस्तेमाल किया था, जो अब दादा शाम कौशल की भावनाओं से भी मेल खाता है.

बॉलीवुड से मिल रही ढेरों शुभकामनाएं

बेटे के नाम के ऐलान के बाद से ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से विक्की और कैटरीना को जमकर बधाइयां मिल रही हैं. कई सितारों ने उनके पोस्ट पर प्यार भरे मैसेज लिखे और नन्हे विहान के उज्ज्वल भविष्य की कामना की.

आदित्य धर ने दिया खास रिएक्शन

फिल्म ‘उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' के निर्देशक आदित्य धर ने भी विक्की कौशल के लिए एक खास नोट शेयर किया. दिलचस्प बात यह है कि फिल्म में विक्की के किरदार का नाम मेजर विहान सिंह शेरगिल था. ऐसे में बेटे का नाम ‘विहान' होना फैन्स को एक खास कनेक्शन जैसा लग रहा है.

खुशियों से भरा नया चैप्टर

विक्की कौशल और कैटरीना कैफ के लिए यह उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दौर है. बेटे विहान के आने से न सिर्फ उनका परिवार पूरा हुआ है, बल्कि फैन्स भी इस नन्हे स्टार किड की एक झलक पाने को बेकरार हैं.