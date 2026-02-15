रणबीर कपूर बेटी राहा के बर्थडे पर साबित कर पाएंगे स्टारडम? बॉक्स ऑफिस पर दांव पर लगे 2000 करोड़

एक्टर रणबीर कपूर ने इंस्टाग्राम पर 'आस्क मी एनीथिंग' सेशन के दौरान अपनी आने वाली फिल्मों के बारे में कुछ बड़े अपडेट्स दिए. इंस्टा लाइव के दौरान एक यूजर ने बताया कि नितेश तिवारी की "रामायण पार्ट 1" नवंबर में रणबीर की बेटी राहा के जन्मदिन पर दर्शकों तक पहुंचेगी. इस पर रिएक्ट करते हुए, 'बर्फी' एक्टर ने इसे "खूबसूरत इत्तेफाक" कहा. "रामायण" के सिनेमा प्रेमियों तक दिवाली 2026 के दौरान पहुंचने की उम्मीद है. ये फिल्म दो पार्ट में आएगी और दोनों का बजट करीब चार हजार करोड़ बताया जा रहा है. हालांकि रणबीर सोशल मीडिया पर नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपने लाइफस्टाइल ब्रांड, ARKS के ऑफिशियल हैंडल के जरिए इंस्टा यूजर्स से बातचीत की. इंस्टाग्राम लाइव सेशन ARKS की एनिवर्सरी मनाने के लिए किया गया था.

सेशन के दौरान, रणबीर ने अपनी कुछ और आने वाली ड्रामा फिल्मों के बारे में भी अपडेट्स शेयर किए, जिनमें से एक संजय लीला भंसाली की "लव एंड वॉर" है, जिसमें आलिया भट्ट और विक्की कौशल भी हैं. रणबीर ने बताया कि सिनेप्रेमियों को संजय लीला भंसाली की डायरेक्ट की हुई फिल्म देखने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है. यह फिल्म जिसके पहले अगस्त 2026 में थिएटर में आने की उम्मीद थी, अब इस साल के आखिर में या 2027 में भी रिलीज हो सकती है.

रिलीज में देरी के बारे में बताते हुए, रणबीर ने बताया कि "रामायण" और "लव एंड वॉर" जैसे प्रोजेक्ट्स को उनके बड़े स्केल और विजन की वजह से पूरा होने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है. फिर भी उन्हें भरोसा है कि इंतजार फायदेमंद होगा.

अपनी दूसरी रिलीज के बारे में बात करते हुए, रणबीर ने बताया कि अयान मुखर्जी की "ब्रह्मास्त्र 2" के मेकर्स उम्मीद से पहले फिल्म की शूटिंग शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि उनकी एक और बहुत चर्चित सीक्वल, "एनिमल पार्क" जो संदीप रेड्डी वांगा के डायरेक्शन में बनेगी, अगले साल के बीच में फ्लोर पर आएगी. इतना ही नहीं रणबीर ने रणवीर सिंह की हालिया ब्लॉकबस्टर "धुरंधर" की भी तारीफ की. रणबीर ने बताया, "मुझे वह फिल्म बहुत पसंद आई. पूरी कास्ट और क्रू ने जबरदस्त काम किया. मूवी में बहुत अच्छा समय बीता."

