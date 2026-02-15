रणबीर कपूर ने रणवीर सिंह की जमकर की तारीफ, धुरंधर को बताया फेवरेट फिल्म, बोले- कमाल कर दिया

एक्टर रणबीर कपूर ने एक्शन स्पाई थ्रिलर धुरंधर की खूब तारीफ की है, जिसमें रणवीर सिंह लीड रोल में हैं. रणबीर ने शनिवार को अपने लाइफस्टाइल ब्रांड आर्क के जरिए फैंस से बात करने के लिए एक लाइव सेशन किया, जहां एक फैन ने उनसे पूछा कि उनकी अभी की पसंदीदा मूवी कौन सी है. रणबीर ने तुरंत धुरंधर का नाम लिया और फिल्म की तारीफ की.

रणबीर ने क्या कहा

रणबीर ने कहा, “अभी की पसंदीदा मूवी धुरंधर है. मुझे वह फिल्म बहुत पसंद आई. मुझे लगता है कि पूरी कास्ट और क्रू ने जबरदस्त काम किया.” धुरंधर को कई बड़े बॉलीवुड सेलेब्रिटीज से काफी तारीफ मिली है. करण जौहर से लेकर राम गोपाल वर्मा तक, कई लोगों ने सोशल मीडिया पर फिल्म पर अपनी राय दी. इससे पहले, आलिया भट्ट के प्रोडक्शन हाउस, इटरनल सनशाइन प्रोडक्शंस ने धुरंधर को बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचने के लिए बधाई दी थी.



Current fav movie? #RanbirKapoor: The current favourite movie is #Dhurandhar The entire cast smashed it 💯 pic.twitter.com/LbS0YczUld — $@M (@SAMTHEBESTEST_) February 14, 2026

इटरनल सनशाइन प्रोडक्शंस ने पोस्ट में लिखा था, “यह आज के इंडिया की आवाज है. यह आज के इंडिया की पसंद है. यह इतिहास के एक चैप्टर पर आधारित है और अब यह इंडिया के सिनेमा इतिहास का नंबर वन चैप्टर है. धुरंधर को चीयर्स और पूरी टीम को चीयर्स. आपने न सिर्फ लहरें पैदा कीं — आप थिएटर्स में हाई टाइड वापस ले आए. अगर पार्ट वन ने सर्दियों में ऐसा किया था, तो सोचिए पार्ट टू बसंत में क्या लाएगा!!!”

धुरंधर के बारे में

आदित्य धर की डायरेक्ट की हुई धुरंधर एक स्पाई एक्शन थ्रिलर है जिसमें रणवीर सिंह एक इंडियन जासूस के रोल में दिखे थे. वह टेरर नेटवर्क को खत्म करने के मिशन के साथ पाकिस्तान के ल्यारी में गैंग्स में घुसपैठ करते हैं. फिल्म में अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और आर माधवन भी अहम रोल में हैं, जबकि सारा अर्जुन और राकेश बेदी सपोर्टिंग रोल में. इसने बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्डवाइड 1300 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की और डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ पार करने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई. अब फैंस बेसब्री से धुरंधर: द रिवेंज नाम के सीक्वल के रिलीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं.

