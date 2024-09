Veer Zaara box office collection: बॉक्स ऑफिस पर छाई शाहरुख खान की फिल्म, 7 दिन में वीर जारा पहुंची 100 करोड़ के पार

Veer Zaara box office collection: शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा की फिल्म वीर-जारा इन दिनों सुर्खियों में हैं. यह फिल्म 20 साल बाद एक बार फिर से सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. खास बात यह है कि 20 साल बाद भी वीर-जारा को लेकर फैंस के बीच क्रेज खत्म नहीं हुआ है. इस बात का पता फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से चलता है. वीर-जारा ने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ सात दिनों 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. जिसे जान शाहरुख खान के फैंस हैरानी जता रहे हैं.

दरअसल वीर-जारा 13 सितंबर को सिनेमाघरों में फिर से रिलीज हुई है. इस फिल्म ने अपने पहले दिन 20 लाख रुपये की कमाई की. दूसरे दिन वीर-जारा का कमाई बढ़कर 32 लाख रुपये हो गई. तीसरे दिन शाहरुख खान की इस फिल्म की कमाई 38 लाख रुपये रही. जबकि चौथे दिन 20 लाख रुपये, पांचवे दिन 18 लाख रुपये, छठे दिन 15 लाख और सातवें दिन 14 लाख रुपये रही है. ऐसे में दोबारा रिलीज होकर वीर-जारा ने बॉक्स ऑफिस पर कुल 1.57 करोड़ रुपये की कमाई की है.

'VEER ZAARA' CROSSES ₹ 💯 CR *WORLDWIDE GROSS* ON RE-RELEASE... Released in very few cinemas [282] and with limited showings, the timeless classic #VeerZaara - originally released in 2004 - fares very well in its *re-release*.



As it enters Week 2 [203 cinemas], #VeerZaara… pic.twitter.com/G19orck83O