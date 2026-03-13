सूरज बड़जात्या की बेटी की वेडिंग रिसेप्शन में पहुंचे सितारे, स्वैग में दिखे सलमान खान तो रेखा की हुई चर्चा

मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, हम साथ-साथ हैं और विवाह जैसी फिल्में के डायरेक्टर सूरज बड़जात्या ने गुरुवार शाम मुंबई में अपनी बेटी ईशा बड़जात्या और उनके पति अभिषेक के लिए एक शानदार वेडिंग रिसेप्शन होस्ट किया. उनका वेडिंग रिसेप्शन JW मैरियट मुंबई जुहू में रखा गया. इस रिसेप्शन पार्टी में सितारों का जमावड़ा लगा. सलमान खान, आमिर खान, रानी मुखर्जी, अनिल कपूर और अनुपम खेर जैसे सितारे इस मौके पर पहुंचे और जोड़े को आशीर्वाद दिया. बता दें कि पिता सलीम खान के अस्पताल में एडमिट होने के बाद ये पहला मौका है जब सलमान पब्लिकली स्पॉट किए गए हैं.

ईशा बड़जात्या की वेडिंग रिसेप्शन पार्टी में सबसे पहले पहुंचने वालों में सलमान खान ही थे, जिन्होंने कड़ी सुरक्षा के बीच स्टाइलिश एंट्री की. सलमान का सूरज बड़जात्या के साथ लंबे समय से प्रोफेशनल रिश्ता रहा है. उनकी जोड़ी आइकॉनिक फिल्म 'मैंने प्यार किया' के साथ पहली बार हिट हुई थी, और फिर सिलसिला चलता ही गया. सूरज ने ही सलमान को प्रेम नाम दिया था, जो उनके लिए लकी साबित हुआ.

आमिर खान भी अपने बेटे जुनैद खान के साथ रिसेप्शन में शामिल हुए.

एक्ट्रेस रानी मुखर्जी भी इस जोड़े को बधाई देने पहुंचीं.

दिग्गज एक्टर अनिल कपूर और अनुपम खेर ने वेन्यू पर पैपराजी के लिए साथ में पोज़ दिया. इस मौके पर दोनों काफी स्टाइलिश लग रहे थे.

अनिल कपूर के बड़े भाई फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर भी रिसेप्शन पार्टी में पहुंचे.

इस रिसेप्शन में दिग्गज एक्ट्रेस रेखा सिल्क साड़ी के साथ अपने ट्रेडिशनल अवतार में नजर आई. उनके साथ सोनाली बेंद्रे, नीना गुप्ता और दिग्गज एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों भी थीं, जो अपनी बेटी पालोमा ठकेरिया के साथ आई थीं.

अन्य मेहमानों में फिल्ममेकर राकेश रोशन, एक्टर बोमन ईरानी, ​​सिंगर शान, म्यूज़िशियन हिमेश रेशमिया, और एक्टर आशुतोष राणा और रेणुका शहाणे शामिल थे.

विक्की कौशल और एक्ट्रेस शरवरी भी इस रिसेप्शन में शामिल हुए.